Raffaella Carrà, Sergio Japino con lei fino alla fine: perché non ha funzionato

Raffaella Carrà, morta oggi lunedì 5 luglio 2021 a 78 anni, ebbe una lunga storia con Sergio Japino che però a un certo punto si chiuse.

Sergio Japino per tanti anni è stato il compagno di Raffaella Carrà. Si è trattato di una storia intensa quella tra i due. Japino disse a Sorrisi.

Raffaella e io siamo legati nell’anima – dichiarò Sergio – siamo più che fratelli, abbiamo lo stesso sangue, non so come dire. Una normale storia d’amore è molto piccola rispetto a quella che viviamo noi.

I due provarono ad avere dei figli che però non arrivarono. Un ginecologo poi rivelò a Raffaella che non le era più possibile affrontare una gravidanza.

Il medico mi ha detto ‘Raffaella, ti devi rassegnare, il tuo fisico non ti permette più di affrontare una gravidanza’ – dichiarò ad OK Salute – è stato come sbattere la faccia contro un muro. Come se la vita, all’improvviso, mi avesse costretta a fare un bagno di realtà.