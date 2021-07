Raffaella Carrà, storia di un’icona

Il caschetto biondo, l’ombelico scoperto, il lamé: a suon di canzoni è diventata il simbolo dell’Italia nel mondo, scrivendo, al contempo, le pagine moderne della storia della tv

Molti l’hanno definita “la regina della televisione italiana”, ma sintetizzare la carriera di Raffaella Carrà è davvero difficile. Abbiamo provato a farlo con delle immagini che, come in un album, ripercorrono decennio per decennio, la sua storia e la sua capacità di interpretare il presente e i suoi cambiamenti.

Prima c’è stato il cinema, poi la danza e la tv. Ma anche le canzoni che hanno fatto ballare più generazioni. Da Tanti auguri o A far l’amore comincia tu fino a Rumore: Carrà ha venduto più di 60 milioni di dischi. Quando la tv era ancora in bianco e nero, la showgirl luccicava di colore, scrivendo pagine di spettacolo in cui lo stile è stato protagonista indiscusso. Quel caschetto biondo firmato dal parrucchiere Vergottini l’ha resa un’icona di look intramontabile, immortalata da tantissimi fotografi. Ma a farla salire alla ribalta c’è anche il suo Tuca tuca, il balletto con movenze sexy che ruppe un tabù nella Rai del 1971 (e in un’Italia appena liberata dal reato di adulterio).

Non a caso, nel 2020, il quotidiano britannico The Guardian l’ha incoronata sex symbol europeo, definendola “l’icona culturale che ha insegnato all’Europa le gioie del sesso”. Ma, con le sue canzoni ironiche e trasgressive, era già da tempo anche un’icona femminista e del mondo gay.

Un’eredità culturale, quella di Raffaella, che è passata soprattutto dal piccolo schermo: da Canzonissima, a Pronto Raffaella a The Voice, Carrà ha cambiato il linguaggio televisivo. Ma anche quello italiano, basti pensare che il neologismo carrambata che è entrato nel dizionario, nasce proprio dalla celeberrima trasmissione Carramba! Che sorpresa, condotta dalla showgirl a partire dal 1995. Insomma, la sua carriera – e la sua storia – restano, per dirlo con le parole del presidente Sergio Mattarella, “un messaggio di eleganza, gentilezza e ottimismo”.