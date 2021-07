Raffaella Carrà su Silvio Berlusconi: accadde subito dopo il loro primo incontro, il gesto inaspettato

Raffaella Carrà, il retroscena inedito su Silvio Berlusconi: accadde subito dopo il loro primo incontro, il gesto inaspettato.

Raffaella Carrà, retroscena inedito di Silvio Berlusconi. Fonte Foto: Getty Images

Addio ad una grandissima star della televisione italiana: Raffaella Carrà. All’età di 78 anni, la conduttrice televisiva ha lasciato la vita terrena. Una notizia davvero sconvolgente, da come si può chiaramente comprendere. E che, come ampiamente raccontato in diversi nostri articoli, ha lasciato sconvolti davvero tutti. Appena appresa la drammatica scomparsa, infatti, sui social, sono apparsi tantissimi commenti di immenso dolore e cordoglio per questa tragica notizia.

L’esordio di Raffaella Carrà nel mondo dello spettacolo è avvenuto quando aveva soltanto 8 anni. Da quel momento, la sua carriera è stata tutta in ascesa. Colonna portante di tantissimi programmi di successo, la Carrà è una delle vere e proprie stelle della televisione italiana. Sapete, però, cosa successe, tra il 1982 e il 1983, con Silvio Berlusconi? A raccontare ogni cosa nel minimo dettaglio, è stata proprio la diretta interessata. Stando a quanto si apprende da questo video condiviso su Tgcom, sembrerebbe che, negli anni in cui Raffaella conduceva “Pronto Raffaella” sui canali Rai, abbia avuto un incontro con il buon “cavaliere”. Ecco cosa successe.

Raffaella Carrà su Silvio Berlusconi: il retroscena inedito, accade dopo il loro primo incontro

“Nel 1982/1983 io facevo in televisione a Rai Uno “pronto Raffaella, programma che inaugurò il rapporto telefonico col pubblico”, ha iniziato a raccontare la grandissima Carrà. Svelando, inoltre, di aver ricevuto la proposta da Silvio Berlusconi di fare lo stesso programma anche su Canale 5. “Fra tre anni sarò pronta”, ha racconto la regina della televisione italiana, ricordando quel momento. Fin qui tutto bene, oseremmo dire. Se non fosse per il fatto che, subito dopo il loro incontro, Raffaella Carrà fu la protagonista di un gesto davvero inaspettato.

“Andai a casa e vidi un camion con centinaia di vasi di azalee e il portiere mi disse che erano tutte per me”, ha continuato a dire la Carrà. Raccontando, tra l’altro, il bigliettino giunto insieme ai fiori: “C’era un bigliettino molto carino con scritto ‘Spero che non si dimentichi di me fino al prossimo incontro’”.

Fonte Foto: Getty Images

Insomma, un retroscena davvero incredibile, vero?