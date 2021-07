Raffaella Carrà, tutta la verità sulla malattia: le ultime ore prima della scomparsa

Raffaella Carrà, tutta la verità sulla sua malattia e le ultime ore prima della improvvisa scomparsa della showgirl.

Raffaella Carrà (Getty Images)

Raffaella Carrà è morta nel pomeriggio del 5 luglio. Da quel giorno, come è giusto che sia, non si sta facendo altro che parlare della storica showgirl italiana. La sua morte improvvisa ha colpito tutti quanti, infatti in pochissimi intimi erano a conoscenza della malattia che l’aveva colpita.

Nei tre giorni che sono seguiti alla sua morte, si è dato il lungo addio alla conduttrice bolognese. Mercoledì 7 luglio si è tenuto un lungo corteo in giro per Roma che ha fatto tappa nei luoghi più significativi per l’artista. Infine, è terminato al Campidoglio dove si è tenuta la camera ardente.

Tanti sono stati i visitatori alla camera ardente per dare l’ultimo saluto alla cantante. Sono andati anche molti vip come Pippo Baudo, Enzo Paolo Turchi, Flavio Insinna e Leo Gullotta. Nella mattinata di oggi, 9 luglio, ci sono stati, infine, i funerali all’Ara Coeli.

Raffaella Carrà, ecco la causa definitiva della sua morte.

Come è stato già ampiamento detto, la cantante e ballerina 78enne, aveva un tumore ai polmoni che gli era stato diagnosticato qualche mese fa. L’artista non l’ha voluto dire a nessuno, eccetto il suo compagno e qualche altra persona intima. Al momento della morte, era già ricoverata da una settimana alla clinica Villa del Rosario di Roma.

L’attrice ha voluto tenere segreto il suo male e la sua battaglia perché non voleva rovinare il ricordo dei fan che avevano di lei, di una donna sempre allegra e sorridente. Gli unici ad esserne a conoscenza erano il professore Paolo Marchetti e tutto il personale che la seguiva, oltre al compagno Sergio Japino.

