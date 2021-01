Raffaella Fico abito stretto e seducente | Il commento di Loredana Lecciso

Riflettori puntati su Raffaella Fico, la foto condivisa dalla modella e influencer ha mandato in tilt i fan ma ha conquistato anche le: Loredana Lecciso. A lasciare senza fiato l’abito indossato dalla Fico, stretto e sensuale.

Nel corso degli anni abbiamo avuto modo di conoscere Raffaella Fico grazie al percorso fatto nel programma de la Pupa e il Secchione, approdando poi all’Isola dei Famosi e mettendosi in gioco come opinionista di successo in diversi programmi televisivi come, ad esempio, Storie Italiane.

In questo frangente, inoltre, è cresciuta anche la popolarità sui social di Raffaella Fico dove ogni foto raggiunge un vero e proprio boom di like grazie ai follower che seguono con costanza le sue attività. Comunque sia, ecco che oggi l’attenzione si concentra su una fan speciale.

Raffaella Fico: il follower speciale

Raffaella Fico nel corso degli anni è sempre stata nel mirino dell’attenzione mediatica del web, anche per via delle relazioni famose come quella avuta con Mario Balotelli, scoperta nel momento in cui la showgirl ha scoperto di essere in dolce attesa e successivamente con Alessandro Moggi. I due sarebbero dovuti anche convolare a nozze, ma la love story è misteriosamente finita dopo qualche anno.

Nel frattempo, inoltre, Raffaella Fico ha concentrato tutta sé stessa sul lavoro e quindi sulla carriera che le ha permesso di diventare una modella di successo anche sul web dove a essere colpita dalle sue foto troviamo lei: Loredana Lecciso, attuale compagna di Albano Carrisi.

Il vestito bianco troppo stretto che in canta il web

Ebbene sì, come abbiamo avuto modo di spiegare precedentemente a tenere banco nel mondo del gossip troviamo un’immagine condivisa da Raffella Fico che ha incanto gli utenti d’Instagram e non solo.

Loredana Lecciso, dunque, non ha potuto fare a meno di commentare una foto condivisa da Raffaella Fico e che la mostra in una forma smagliante. Tre cuori rossi condivisi in un post dall’attuale compagna di Albano Carrisi, colpita dalla bellezza della modella campana.

Nella foto in questione, Raffaella Fico si mostra con indosso un abito tubino bianco, molto aderente e con delle fantasie nere sui fianchi. Un abito, dunque, che mette in risalto la perfezione della modella in tutto il suo splendore e perfettamente abbinato a delle scarpe decolleté rosse opache.

