Raffaella Mennoia età, studi, stipendio, fidanzato: tutto sul braccio destro di Maria De Filippi

Da anni Maria De Filippi è supportata da Raffaella Mennoia, scopriamo tutto ciò che c’è da sapere sul braccio destro della donna più influente della Tv.

Il destino e le fortune di Maria De Filippi e dei suoi programmi televisivi si sono intrecciati con Raffaella Mennoia già da diversi anni. Le due si sono incontrate per caso durante una puntata di Uomini e Donne. Raffaella, infatti, aveva preso parte come componente del pubblico ad una delle primissime puntate del fortunato dating show e in quella occasione si è fatta notare per un commento molto pertinente.

Incuriosita dalla brillantezza di quella ragazza, Maria ha voluto parlarle e da quella discussione è nata una collaborazione che dura ancora oggi. La De Filippi, infatti, ha apprezzato le idee esposte dalla Mennoia sul programma ed ha voluto che facesse parte del gruppo di autori. Si può dire, insomma, che se ‘Uomini e Donne‘ va avanti da così tanto tempo e continua ad essere un successo, parte del merito è anche di quella che con gli anni è diventata il braccio destro della conduttrice.

Negli anni, infatti, la collaborazione si è allargata anche ad altri programmi. Oggi la Mennoia è autrice di ‘C’è Posta per te‘ (programma in cui fa anche la postina), ma soprattutto è autrice di uno dei più recenti successi della De Filippi: Temptation Island. Pare infatti che l’idea del reality sia venuta proprio a Raffaella e che dunque questo ennesimo centro sia da attribuire principalmente alla sua intuizione.

Raffaella Mennoia: età, guadagni e fidanzato

Nata a Roma il 25 aprile del 1974, Raffaella Mennoia è sempre stata appassionata di programmi televisivi e sognato di far parte del mondo dello spettacolo. Come anticipato l’occasione le è piovuta dal cielo quando ha partecipato ad una delle prime edizioni di ‘Uomini e Donne’. In rete non si trovano informazioni sul suo titolo di studio, ma si può intuire che ha una predisposizione per la scrittura e per la comprensione delle tendenze televisive.

Oltre alla collaborazione con Maria De Filippi, Raffaella ha anche avuto alcune brevi esperienze come attrice. La Mennoia ha infatti recitato in ‘Distretto di Polizia’ e ‘Carabinieri’. I programmi della De Filippi ormai non possono fare a meno di lei ed è stata proprio il braccio destro della Regina della televisione ad inventare i format per la pandemia che hanno permesso alle trasmissioni di andare avanti. In particolare ‘Uomini e Donne’, programma in cui si occupa anche del casting di tronisti e corteggiatori. Per quanto riguarda i guadagni, si tratta di un aspetto che non è noto.

Per quanto riguarda la vita sentimentale, sappiamo che nel 2007 si è innamorata perdutamente di Jack Vanore. L’uomo quell’anno era stato scelto come tronista, ma s’infatuò della bella autrice. I due sono rimasti insieme fino al 2013, una rottura che ha lasciato il segno nei fan di cui si sa ben poco. Adesso Raffaella ha trovato nuovamente l’amore con Alessio Sakara, istruttore di Arti Marziali che abbiamo ammirato in questi anni in veste di conduttore di ‘Tu si que vales’.