Ragazza trans dello scandalo della nazionale apre i suoi OnlyFans

Dopo che Néstor de la Torre, ex direttore delle Nazionali, ha rilanciato lo scandalo del partito che faceva parte della Nazionale messicana nel 2010, Yamille , una ragazza trans coinvolta nell’incontro con Carlos Salcido, ha aperto il suo account OnlyFans .

“Mi ricordi: famosa ragazza trans per aver frequentato Carlos Salcido , calciatore della nazionale messicana”, si legge nella descrizione del suo profilo.

Finora ha solo 3 pubblicazioni e il costo dell’abbonamento mensile per vedere i suoi contenuti per adulti è di 20 dollari (circa 400 pesos).

TVNotas, una rivista di spettacoli in Messico, ha pubblicato un’intervista esclusiva con Yamille dopo il suo incontro nel 2010 con Carlos Salcido, che ha incontrato tramite Facebook .

La giovane ha rivelato di aver chattato con il calciatore su detto social network per cinque mesi , quindi è stato possibile incontrarsi di persona a Monterrey.

Yamille ha detto che Salcido non si è mai reso conto di essere un travestito fino a quando le cose non sono peggiorate, quando dopo aver parlato per diversi minuti, sono andati in bagno ed è stato lì che ha scoperto la situazione.

“Era molto fuori dal giro e lo capisco, lo capisco perfettamente perché immagina bene, a nessuno piacerebbe se glielo facessero. Ma prendo anche la mia parte e dico ‘mento, questo è fuori controllo’ Non avrei mai pensato di dirgli qualcosa o di influenzarlo”, ha ricordato.

L’ex direttore svela i dettagli della festa della Nazionale

messicana

Quella che sembrava un’amichevole come tante nel già lontano settembre 2010 finì per essere teatro di uno dei più grandi scandali della storia della Nazionale messicana .

Il rivale era la Colombia e il Messico lo ha battuto al Volcano in un tour amichevole il cui scopo era quello di celebrare il bicentenario dell’indipendenza del Messico.

La squadra messicana stava uscendo dalla fine del processo di Javier Aguirre e dalla Coppa del Mondo 2010 , dove è stata dolorosamente eliminata dall’Argentina.

Efraín Flores è stato l’allenatore ad interim e Néstor de la Torre è stato il direttore delle squadre nazionali. Diversi anni dopo è proprio Néstor a rompere il silenzio su una festa in un hotel che, in quel momento, ha portato una sospensione di sei mesi per Carlos Vela ed Efraín Juárez , oltre a lasciare Chicharito Hernández , Rafa Márquez, negli occhi di l’uragano Hector Moreno e Carlos Salcido , tra gli altri.

“Cosa mi succede a Monterrey? No, no, non vanno su tutte le furie… hanno messo 26 (donne) , ho controllato tutte le telecamere. Beh, non è vero, 25 anni, perché l’altro era un travestito, ho visto tutto (nelle telecamere),” ha spiegato Néstor in un’intervista al giornalista David Medrano.

De la Torre ha aggiunto di aver parlato con le persone coinvolte, ma in particolare ha rivelato ciò che ha detto a Carlos Vela: “Ho parlato con Vela al telefono e gli ho detto ‘hai fatto questo, loro hanno fatto questo tipo di fallo, l’hai fatto, poi tu vai a farti punire’. Ho parlato con tutti. C’erano 16 (giocatori) alla festa “, ha ricordato.

Come sei venuto a conoscenza della festa e dell’incredibile domanda di un selezionato

?

L’ex direttore anche di Chivas ha spiegato che diversi selezionati hanno smentito tutto : “Siamo arrivati ​​alle otto e mezza in Messico, sono arrivato in ufficio e avevano già i giornali per me. Ho iniziato a leggerli e ho iniziato a vedere. C’era gente che mi ha detto ‘non c’ero’, vediamo, ho visto le telecamere”, ha detto nella stessa intervista a Medrano.

Ha anche fatto notare che, una volta saputo il problema, un giocatore è andato all’estremo con una domanda sulle prove della cosiddetta festa: “C’era una persona che suonava all’estero che mi ha chiesto ‘Ehi, ci sono telecamere in bagno? ?’ ”, contò.

