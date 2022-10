Ragazze più famose su OnlyFans ecco la lista delle top 20

OnlyFans è uno dei siti web più famosi del momento, uno di quelli di cui hai sicuramente sentito parlare in giro. Molti lo conoscono per nome, ma non sanno effettivamente come funzioni. In breve, stiamo parlando di un sito web d’intrattenimento per soli adulti in cui all’interno ognuno dei creatori può vendere contenuti personali ai propri fan. Per personali intendiamo davvero qualsiasi cosa, soprattutto foto intime, in quanto all’interno del sito non esiste alcuna politica restrittiva. OnlyFans è una piattaforma che ospita celebrità di ogni tipo: musicisti, chef, influencer e… attori. In questo senso ne abbiamo scovati alcuni che conosciamo davvero bene, in quanto hanno partecipato ad alcune delle Serie Tv più amate e apprezzate di sempre. Un esempio? Teen Wolf. Siete curiosi? Andiamo a vedere insieme!

1) Bella Thorne

Bella Thorne è da sempre considerata uno dei volti principali e più rappresentativi di OnlyFans. L’attrice, infatti, è riuscita – con la sua iscrizione – a frantumare qualsiasi altro record di incasso. Stiamo parlando di ben due milioni di dollari in una sola settimana, una cosa mai vista all’interno del sito. Ognuno, all’interno di OnlyFans, può decidere un prezzo minimo per l’acquisto del materiale, e la Thorne ha deciso di chiedere venti dollari al mese riscuotendo un grande successo, soprattutto perché è una delle celebrità più attive all’interno del sito. L’attrice ha inoltre confessato di aver aperto questo account con lo scopo di racimolare abbastanza denaro per produrre un proprio film, ma – alla fine – la metà dei soldi che ha guadagnato è andata in beneficenza. Un gesto che conferma ancora una volta la generosità della Thorne.

2) Tyler Posey

Sì, anche Tyler Posey – protagonista indiscusso di Teen Wolf – ha ceduto a OnlyFans diventando uno degli attori delle Serie Tv più seguiti all’interno della piattaforma. In questo caso abbiamo a che fare con dei contenuti abbastanza semplici, a detta di molti “molto simili a quelli che pubblica su Instagram”. A quanto pare, infatti, l’attore non si è mai spinto oltre, condividendo quindi solo foto a petto nudo o, in casi isolati, i suoi piedi.

3) Amber Rose

Amber Rose è un’attrice, modella e stilista statunitense. Durante la sua carriera da attrice ha preso parte a Serie Tv come A Haunting, Batter Off Alone, The Hills, Running Russel Simmons e Selfie. La Rose utilizza OnlyFans con costanza e dedizione, tanto da utilizzare il suo canale Instagram per sponsorizzare il suo account all’interno del sito. Come? Una volta fatta l’iscrizione, ha pubblicato un post con dell’intimo di pizzo in cui – come descrizione – ha scritto: Ecco un piccolo omaggio, clicca sul link per vedere tutto.

4) Chris Bron

L’arrivo di Chris Brown all’interno di OnlyFans non è di certo passato inosservato, d’altronde è sicuramente una delle celebrità più famose e più discusse di sempre, fin dai tempi della sua relazione con la cantante Rihanna. Il cantante e attore statunitense ha fatto il suo esordio pubblicando solo due foto, ma promettendo che sarebbe diventato molto più attivo con il passare del tempo. Molti utenti hanno condiviso su Twitter la notizia, annunciando di star per fare la propria iscrizione all’interno del sito proprio grazie a lui.

Che dire, sarà contento il creatore di OnlyFans.

5) Daniel Newman

Non solo Teen Wolf, anche The Walking Dead. Non solo Tyler Posey, anche Daniel Newman. In questo caso la storia dell’iscrizione alla piattaforma nasce come una ribellione nei confronti di Instagram, colpevole – secondo l’attore – di avere una politica troppo restrittiva, cosa che l’ha portato a vedere alcuni dei suoi selfie più provocanti cancellati. Per questo motivo, Newman ha raccontato di essersi preso un po’ di tempo per riflettere sull’eventualità di iscriversi alla piattaforma, per poi diventare uno degli utenti più attivi. Durante l’inizio della sua avventura all’interno del sito ha perfino regalato l’abbonamento ad alcuni dei suoi fan, chiedendo loro anche dei consigli sul cosa fare.

Insomma, più attivo di così.

6) Shanna Moakler

Shanna Moakler è una modella e attrice statunitense, ma da quando è sbarcata su OnlyFans è anche famosa per essere una delle utenti più attive. Riguardo a questo, la Moakler ha dichiarato di voler portare all’interno del sito se stessa e la sua vita, ma in modo più eccentrico. Per questo motivo molte delle foto pubblicate vedono l’attrice protagonista di attività quotidiane, come lo Yoga, ma in modo diverso dal solito. La Moakler ha infatti dichiarato di sentirsi più a suo agio con il suo corpo esposto, motivo per il quale sente di essere stata davvero fortunata nel trovare una comunità come questa e di sentirsi davvero ispirata durante gli scatti delle foto, tanto da arrivare a trattare questa attività come un vero e proprio lavoro.

7) Sarah Jayne Dunn

Sarah Jayne Dunn è nota al pubblico per due motivi: il suo ruolo come Mandy nella soap opera di Channel 4 Hollyoaks, e OnlyFans. L’attrice ha infatti utilizzato il sito web in modo diverso rispetto ad altri, decidendo di creare ben due account di cui uno gratuito e uno con un abbonamento mensile. L’attrice ha smesso di utilizzare OnlyFans dopo che le sue foto sono state diffuse sul web, violando la “privacy” del sito.

8) Erica Mena

Erica Mena è nota per essere una delle attrici delle Serie Tv più ricorrenti, nonostante la grande marginalità. Sicuramente il ruolo più importante lo ha ottenuto in Love & Hip Hop: Atlanta. Da qualche anno l’attrice ha iniziato a usare OnlyFans pubblicando diverse foto in intimo, soprattutto in bianco e nero. Scelta che ha donato al suo account un aspetto affascinante, a detta di molti.

9) Aura Cristina Geithner

Aura Cristina Geithner è un’attrice colombiana che, da qualche anno, si dedica con grande concentrazione alla piattaforma di OnlyFans. Il suo esordio è stato presto annunciato sui suoi canali social con la promessa di non rimanere delusi. Per giorni, all’interno dei vari siti web e giornali, non si parlava d’altro che della sua iscrizione e dei suoi contenuti. Insomma, se c’è qualcuno che è riuscito a farsi notare immediatamente nonostante fosse poco conosciuto, quella è sicuramente lei.

10) Trey Songz

Trey Songz è un attore e cantante statunitense che ha annunciato l’apertura del suo canale OnlyFans durante dicembre 2020, chiedendo come tariffa di abbonamento 20$. Inizialmente la sua entrata in scena è passata inosservata, ma sono bastati due mesi per cambiare le sorti del suo fortunato account. Grazie a un video diventato virale, l’attore ha pubblicizzato il suo account all’interno del sito web aggiornandolo anche con ben 130 nuove foto. La risposta dei suoi fan non si è fatta attendere, cosa che gli ha fatto guadagnare 25.000 like e un bel po’ di abbonamenti.