Ragazze più votate su Onlyfans in Italia Lista 2023 ecco le TOP

Ma il vero successo l’ha raggiunto grazie a OnlyFans, la piattaforma usata dai sex worker (ma anche da chef, musicisti, istruttori di fitness) che permette di avere degli abbonati che pagano mensilmente per vedere contenuti in esclusiva. Per molti, soprattutto dopo la pandemia, OnlyFans è diventato un lavoro a tempo pieno, ed è questo il caso di Alex Mucci, modella erotica che sta conquistando i social. Ecco dieci foto prese dalla sua pagina Instagram.

Alex Mucci a seno nudo agli Uffizi davanti alla Venere di Botticelli

Alex Mucci è passata alla cronaca anche per la foto a seno nudo agli Uffizi davanti alla Venere di Botticelli. Insieme alla collega Eva Menta, ha posato con leggings aderenti e bluse trasparente di fronte ad alcune delle opere più note, scatenando la reazione indignata della Galleria d’arte e di diversi utenti sui social network.

Gli scatti sono poi stati archiviati da Instagram, che sta valutando quali azioni intraprendere. Il gesto comunque ha sicuramente contribuito ad accrescere la sua popolarità.

Alex Mucci star di OnlyFans: guadagni da urlo e femminismo

Quanto guadagna la sexy influencer? Difficile dirlo di preciso, l’abbonamento mensile al suo profilo su OnlyFans costa 40 dollari e la modella ha dichiarato di arrivare a prendere tra i 30mila ai 120mila euro al mese, dipende dai periodi.

In una recente intervista a Rivista Studio ha raccontato:

“Su OnlyFans ho una bacheca pubblica per gli abbonati e dei contenuti extra per chi paga di più. Parto dal nudo semplice, foto e video, alla masturbazione quando si tratta di messaggi privati e faccio tutto sempre da sola. Gestisco tra le duemila a ventimila chat al giorno”



Alex Mucci ha le idee molto chiare, non maschera la scelta professionale che ha fatto, non usa il corpo per mandare messaggi etici, politici o artistici, ma ammette di farlo solo per i soldi, e spiega:

“È ridicolo che debba giustificare il mio lavoro in forma politica o artistica, posso voler mostrare il mio corpo perché ci guadagno e basta. Il problema è che le femministe mi criticano in continuazione, secondo loro sono un simbolo della mercificazione del corpo femminile. Ma la mia è una scelta consapevole, ci guadagno e mi rende indipendente, ho scelto di sfruttare questa parte di me perché in questo momento mi fa fare più soldi, e mi piace anche farlo”

Ma chi è Alex Mucci e qual è la sua storia? Scopriamolo insieme.

La laurea in ingegneria e l’inizio della carriera dopo una delusione d’amore

Alex Mucci ha iniziato questo lavoro non perché sognasse di fare la sex influencer, ma per una brutta delusione sentimentale. A 19 anni si divideva tra Torino e Milano per studiare ingegneria aerospaziale, e si manteneva facendo la bartender. Ha poi conseguito la laurea nel 2013.

Finiti gli studi è andata in Australia, a Sydney, dove ha lavorato nei locali e come pasticciera fino al 2016. Non si conosce l’identità dell’uomo che le ha spezzato il cuore o il motivo della rottura, ma sappiamo che dopo un’enorme delusione d’amore la ragazza di Pescara ha deciso di tornare in Italia.

Nel 2018 la svolta: posta una foto sui social e nel giro di poco diventata popolare, con oltre un milione di follower. Quello è il momento in cui Alex decide di trasformare questa possibilità in un lavoro, producendo contenuti per i social e per alcune piattaforme per adulti.

Dalla figlia Asia al primo porno amatoriale: chi è Mr. Marra il compagno di Alex Mucci

Oggi Alex è pronta a sconvolgere ancora il web. Nel dicembre 2020, con una foto della pancia davanti allo specchio di casa, la modella annuncia ai suoi followers la gravidanza: lei e il compagno Mr. Marra aspettano una figlia. Ma chi è il fidanzato di Alex?

Mr. Marra, al secolo Davide Marra, è un content creator ideatore insieme a due soci di Cerbero Podcast, programma di infotainment su Twitch molto amato dai giovani. Ha iniziato ad avvicinarsi ai social quando faceva il personal trainer aprendosi un canale YouTube in cui parlava di cinema, poi il successo.

Nell’agosto 2021 nasce la piccola Asia Andrea, gioia di mamma Alessia e papà Davide, che da qualche settimana hanno anche deciso di lavorare insieme. La coppia ha infatti da poco annunciato di aver pubblicato su Pornhub il teaser del suo primo porno amatoriale, disponibile sull’OnlyFans di lei.

Non solo social per Alex: l’amore per la musica e i progetti da cantante

Nel frattempo l’alternative model italiana è riuscita a realizzare un altro sogno: entrare nel mercato musicale. L’ha fatto firmando con l’etichetta di Jake la Furia nel maggio 2019. Ha pubblicato due singoli, F.P.F. (2019) e Foto Nuda (2020), che hanno fatto impazzire i suoi fan, i quali aspettano il ritorno della giovane dopo la lunga pausa dovuta alla gravidanza. È attesa infatti l’uscita di un terzo singolo annunciato negli scorsi mesi (secondo alcune voci si tratta di un featuring con un famoso rapper italiano). Non resta che aspettare.