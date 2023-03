ragazzi-’sulla-stessa-barca’,-ecco-la-mostra

La rete adolescenza di Forlì ha inaugurato ieri nel palazzo vescovile di piazza Alighieri un’ampia mostra realizzata da studenti delle scuole medie e superiori della città. Il titolo della mostra è ‘Iokreo. Sulla stessa barca’ed è riferito alla frase espressa dal papa Francesco il 27 marzo 2020 quando, a causa della pandemia, era solo nel Piazzale del Vaticano. Essere sulla stessa barca significa collaborare, unire la propria creatività con quella degli altri. Le classi partecipanti all’evento sono state 37 a cui si sono aggiunti anche i centri aggregativi.

“La rete – ha detto l’assessora Paola Casara – è un tavolo preziosissimo e ognuno ha un valore enorme perché aiuta ad unirsi e a volersi bene”. Questo evento è stato coordinato da Carlotta Camarda che ha sottolineato: “Dietro un’opera d’arte c’è la progettualità che il gruppo rende unica. La barca è simbolo di unità e ci aiuta a salvare gli altri”.

Le opere sono esposte sia a pianterreno, dove è collocata una grande barca, sia al primo piano. I due piani sono uniti fra loro da simboliche scarpe bianche collocate lungo le scale, ciascuna impreziosita da una frase. Non sonno poi mancati alcuni interventi da parte dei ragazzi, come quello di Michele Angeli, studente dell’Itis: “Siamo tutti sulla stessa barca perché le mie azioni influiscono sulla vita degli altri e quelle degli altri su di me, noi tutti sull’ambiente. Siamo compagni di viaggio che non si sono scelti, ma che hanno un destino comune. Su questa barca siamo sospesi: possiamo affondare o possiamo volare”. All’inaugurazione ha partecipato anche un gruppo di studenti del liceo artistico e musicale Canova che ha eseguito brani di Giuseppe Verdi. E’ seguito poi il taglio del nastro alla presenza di un folto gruppo di giovani, di docenti e di rappresentanti di varie associazioni.

La mostra sarà visitabile da lunedì a mercoledì dalle 9 alle ore 12; da giovedì a venerdì dalle ore 15 alle ore 18.

La rete adolescenziale ha poi presentato altri eventi programmati per i prossimi giorni: 12 aprile, ore 17, ‘Sulla stessa barca…Puliamo il mondo’: raccolta di rifiuti ed aperitivo al parco Incontro in via Ribolle. L’evento, aperto ad adolescenti e a giovani a cura di C. A. G. La Tana , è realizzato dalla cooperativa sociale L’Accoglienza in collaborazione con l’associazione Futura aps. Il 17 aprile, ore 17, alla Fabbrica delle Candele si terrà l’incontro ‘Racconti dal mare. La navigazione come esperienza educativa’ con Mauro Pandimiglio e i ragazzi del progetto, a cura dell’associazione Parole Diverse. Il 19 aprile, ore 20,30, al teatro San Luigi, via Luigi Nanni 14, Forlì, si terrà ‘Iokreo: lo spettacolo. Adolescenti in scena’ regia di Denis Ceccarelli. Il 26 aprile, ore 17, alla Fabbrica delle Candele avrà luogo la conferenza dello psicanalista Angelo Villa dal titolo ‘Adolescenti, sulla stessa barca’.

Rosanna Ricci

