“Hotel e b&b per i rom di Castel Romano, è il fallimento del piano Raggi”. La Lega attacca dopo l’avviso pubblico del Comune di Roma, con annesso stanziamento di 91.000 euro, per trovare hotel o B&B per liberare l’area F del campo di Castel Romano. Ieri mattina, dopo aver letto la notizia, Laura Corrotti, consigliera regionale del partito di Matteo Salvini, ha attaccato senza mezze misure il piano rom della giunta Raggi.



“La sindaca Raggi autorizza un avviso pubblico in cui stanzia oltre 91mila euro di fondi comunali per l’accoglienza temporanea dei rom dell’area F della baraccopoli di Castel Romano in un centro o in una struttura alberghiera libera per l’emergenza Covid”, attacca la Corrotti. “Come avevamo anche già previsto nel corso di alcuni sopralluoghi all’interno dei ‘Villaggi’ della Capitale, questa ulteriore spesa extra in vista della campagna elettorale certifica il fallimento del piano rom dell’amministrazione grillina che dimostra l’incapacità di muoversi su una questione ancora irrisolta dopo anni di annunci“.

Fabrizio Santori, esponente della Lega ed ex consigliere regionale e comunale: “Cercasi hotel, b&b per accogliere 20 nomadi di Castel Romano. 91 mila euro per 107 giorni di permanenza. Ecco l’ennesimo atto del fallimento del piano rom della giunta Raggi. L’ennesima vergogna e schiaffo in faccia alla crisi di tanti cittadini”.

Corrotti e Santori hanno focalizzato l’attenzione sulle radici di questo stanziamento, ovvero sulla difficoltà a dare applicazione ad un passaggio fondamentale del piano rom, ovvero il reperimento in modo autonomo di un’abitazione. Nella determina del Campidoglio infatti si legge chiaramente come l’avviso nasca “dalla difficoltà a reperire temporanea accoglienza in favore dei 6 nuclei sottoscrittori del Patto di Responsabilità Solidale”.