raggiunto-accordo-ue:-stop-ai-motori-diesel-e-benzina-entro-il-2035

Il consiglio dei ministri dell’Ambiente dei Paesi Ue ha trovato l’accordo, nella notte, sul maxi provvedimento sul clima che prevede il bando alle endotermiche, che decreta ufficialmente la fine dei motori diesel e a benzina. Dal 2035 saranno in vendita solo auto elettriche, con l’idrogeno che sarà destinato prevalentemente al trasporto “pesante”, di navi e aerei. La misura fa parte del pacchetto “Fit for 55”, composto da tredici iniziative politiche che puntano a ridurre le emissioni di CO2 dell’Unione europea del 55% entro il 2030 e raggiungere la neutralità carbonica entro il 2050.

Su richiesta di alcuni Paesi, tra cui Germania e Italia, l’UE ha anche convenuto di considerare un futuro via libera per l’uso di tecnologie alternative come carburanti sintetici o ibridi plug-in. Ben inteso: solo se capaci di raggiungere la completa eliminazione delle emissioni di gas serra.

Concessa, inoltre, una proroga fino al 2036 per i produttori “di nicchia”, ovvero quelli che producono meno di 10.000 veicoli all’anno, grazie all’emendamento “Salva Ferrari”, così chiamato perchè a beneficiarne saranno in particolare le auto di lusso.

L’obiettivo zero CO2 al 2035 è qualcosa “che le auto ibride ad oggi non possono conseguire, ma se i costruttori pensano di poterlo fare, vedremo, faremo le nostre valutazione nel 2026, dipende da loro”. Lo ha detto il vicepresidente della Commissione Ue, Frans Timmermans.

“La schiacciante maggioranza dei costruttori in Europa e nel mondo ha già fatto la sua scelta” in questo senso e “quella dei carburanti sintetici non sembra una possibilità realistica per via dei costi proibitivi”.

L’accordo prevede che nel 2026 la Commissione valuti i progressi compiuti verso il raggiungimento degli obiettivi di riduzione delle emissioni e possa riesaminare tali obiettivi tenendo conto degli sviluppi tecnologici.

©iStockphoto/Elena Perova

“Un enorme progresso per la neutralità climatica nei trasporti e un risultato storico per una maggiore tutela del clima”, così ha definito l’accordo la ministra dell’Ambiente tedesca, Steffi Lemke, ponendo l’accento sulla netta maggioranza con cui è stato raggiunto.

Su spinta di Berlino è stato anche deciso che la Commissione europea avanzerà una proposta per includere alcune categorie di veicoli alimentati a combustibili sintetici dopo il 2035 in modo limitato. “Stiamo inviando un chiaro segnale che dobbiamo raggiungere gli obiettivi climatici e diamo all’industria automobilistica la sicurezza di pianificazione di cui ha bisogno”, ha evidenziato l’esponente dei Verdi.

Sulla stessa linea il collega di partito Robert Habeck, ministro dell’Economia: “Nel mezzo della più grande crisi energetica d’Europa, abbiamo lanciato uno dei pacchetti di protezione del clima più completi nella storia dell’Ue”, ha affermato, sottolineando che con il pacchetto Fit for 55 “è stata tracciata la rotta per la conversione dell’economia verso la neutralità climatica” e le misure renderanno “irreversibile la protezione del clima in Europa”.

“Non c’è stato un voto del Nord-Ovest” dell’Ue “contro Sud-Est”, bensì “una maggioranza molto, molto ampia”, ha aggiunto.

“I governi europei hanno preso la storica decisione di porre fine alla vendita di auto e furgoni inquinanti. Quello di oggi è un enorme passo avanti per la lotta al cambiamento climatico”. Così Veronica Aneris, direttrice di Transport & Environment Italia, ha commentato la decisione dei ministri Ue che hanno confermato lo stop alle vendite di nuove auto e furgoni a combustione interna a partire dal 2035.

Della decisione dei ministri beneficeranno anche la qualità dell’aria, la nostra indipendenza dal petrolio e la possibilità di rendere i veicoli elettrici più accessibili”, ha aggiunto Aneris, ricordando che “ora bisogna concentrarsi sulla capillare diffusione delle infrastrutture di ricarica, la riqualificazione dei lavoratori dell’industria automobilistica e la costruzione della filiera delle batterie sostenibili”. Secondo Aneris “non dovremmo perdere altro tempo prezioso” sul tema dei carburanti sintetici perché “non sono soluzioni adatte né utili per il settore automotive”.

L’articolo Raggiunto accordo UE: stop ai motori Diesel e benzina entro il 2035 proviene da The Map Report.