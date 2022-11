Ragù alla Maremmana, più gustoso del bolognese. Minor tempo e migliore risultato con la ricetta dell’antica tradizione toscana

Di ragù ce ne sono di tantissimi tipi e oggi andremo a vedere quello maremmano, tipico della Toscana. I più conosciuti sono sicuramente il napoletano e il bolognese. Il primo è caratterizzato da un sugo insaporito da interi pezzi di carne, che rilasciano il grasso al suo interno per insaporirlo. Il secondo invece è caratterizzato dall’utilizzo della carne macinata, che va ad amalgamarsi al pomodoro a creare una nuova consistenza. La ricetta che vedremo oggi invece, vede dei pezzi di carne più grandi rispetto al macinato bolognese, che però vengono aggiunti in un secondo momento.

Ragù alla Maremmana, Ingredienti

carne di manzo bio maremmana 200 g

carne di suino bio 100 g

pomodori pelati 400 g

cipolla bianca

carota

sedano

vino bianco 0,25 l

olio q.b.

sale q.b.

pepe q.b.

bacche di ginepro

basilico

prezzemolo

alloro

Preparazione

La prima cosa da fare per il vostro ragù maremmano è preparare un soffritto composto da cipolla, carota e sedano tagliati finemente. A questi possono essere aggiunti, a piacere, anche il basilico e il prezzemolo (sempre ben tritati). Mettete a scaldare in una pentola capiente sei cucchiai di olio extravergine di oliva e fate insaporire il soffritto per alcuni minuti.

Aggiungete quindi la carne, fatela rosolare leggermente e giratela. Dovrete schiacciarla bene per farle perdere tutto il sangue e il colore rosa. Dopo cinque minuti versate un bicchiere di vino bianco e lasciate cuocere finché l’alcool non è completamente evaporato.

Adesso potete aggiungere la vostra passata di pomodoro. Regolate di sale e pepe e se volete aggiungete le bacche di ginepro. Coprite e lasciate cuocere il tutto per almeno cinque ore a fiamma lenta. Controllate di tanto in tanto e girate per fare in modo che non si attacchi. Il vostro ragù maremmano è pronto. In Toscana lo si utilizza per accompagnare determinati tipi di pasta: la pasta all’uovo, il tortello maremmano, le fettuccine, i pici o le pappardelle. Buon appetito.

