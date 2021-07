rai,-giorgia-meloni-spiazza-salvini,-due-super-acquisti-per-la-rete:-l’indiscrezione-bomba

Rai, la leader di Fratelli d’Italia, Giorgia Meloni, spiazza Matteo Salvini e fa due super acquisti per la rete ammiraglia, ecco l’indiscrezione bomba sui nomi.

Giorgia Meloni (Screenshot instagram)

La Rai è sempre stata al c’entro della politica. Infatti, molto importanti sono i nomi che compongono la dirigenza della rete italiana per eccellenza. Per questo motivo, spesso, i politici dibattono tra di loro su chi deve assumere un determinato ruolo o chi non va bene.

Attualmente la programmazione della rete ammiraglia è in gran parte in vacanza. I dirigenti e gli autori stanno lavorando per il palinsesto dell’autunno 2021 in cui si ripartirà a tempo pieno con i programmi di punta. Ci saranno anche diverse novità.

Amadeus sarà il grande confermato, infatti gli sono state assegnate due trasmissioni in prima serata: Arena 60/70/80 e Affari Tuoi Family. Invece, la grande novità è rappresentata da Alessandro Cattelan che debutterà con il programma Da Grande.

–> Leggi anche La Rai opziona una big per l’anno prossimo, la delusione di Stefano De Martino

Rai, ecco chi è stato piazzato nella dirigenza da Giorgia Meloni.

Per quanto riguarda il Festival di Sanremo 2022 ancora non c’è l’annuncio ufficiale su chi sarà il conduttore. Molto probabilmente e salvo sorprese si tratterà di scegliere proprio tra Amadeus e Alessandro Cattelan. Intanto però la dirigenza della Rai cambia alcuni soggetti al suo interno.

Secondo le ultime indiscrezioni, Gennaro Sangiuliano sarà il prossimo direttore di Rai 1, mentre Angelo Mellone prenderà il suo posto come direttore di Rai 2. Questa doppia scelta può essere considerata una grande vittoria di Giorgia Meloni che lì voleva fortemente. La Lega di Salvini è rimasta, invece, a bocca asciutta.

–> Leggi anche Elisa Isoardi, non trattiene le lacrime: un dolore fortissimo

Recentemente, invece, Mario Draghi aveva scelto di mettere Carlo Fuortes come amministratore delegato e Marinella Soldi come presidente. Il primo, in particolare, è sempre stato ritenuto molto vicino al Partito Democratico di Enrico Letta. Quindi, si può dire, che la situazione all’interno della dirigenza Rai è al momento in pieno equilibrio tra le varie parti politiche di destra e sinistra.