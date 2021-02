Rai sotto accusa: Cancellato Alberto Matano. Bufera sui social: “Gestione disastrosa, non può continuare”. Cos’è successo

Cambia ancora il palinsesto di Rai1, che continua a disorientare i propri telespettatori a causa della crisi di governo. E delle consultazioni in corso per la formazione di un nuovo governo guidato da Mario Draghi. Nel pomeriggio di venerdì 5 febbraio non sono andati in onda Oggi è un altro giorno di Serena Bortone e La Vita in Diretta di Alberto Matano. Come è già accaduto in diversi giorni della scorsa settimana e probabilmente accadrà anche la prossima. Probabilmente infatti non vedremo le due trasmissioni anche inizio settimana prossima.

Giuseppe Candela, giornalista del Fatto e di Dagospia, ha riassunto bene la situazione in un tweet: “Rai1, la crisi e le consultazioni. Una gestione disastrosa. Il Tg1 chiede e ottiene spazi con dirette lunghe e inutili in cui Giorgino gioca a fare Mentana senza esserlo. Affondano La Vita in Diretta e il già debole Oggi è un altro giorno, dopo il mantra ‘tutti giornalisti’. Insensato”. Insomma, a Viale Mazzini sembra essersi aperto un altro caso scottante. A quanto pare infatti Matano ha avuto un altro smacco

Alberto Matano non andrà a Sanremo, brutta batosta per il conduttore La maledizione del coronavirus che ha già rovinato tante trasmissioni Rai, frena anche Alberto Matano. Già, una decisione amara, quella presa dai vertici della Rai in vista del Festival di Sanremo, in programma per marzo. Edizione anomala della kermesse, che deve fare i conti con la pandemia. Edizione ancor più anomala perché quest’anno, La vita in diretta – il contenitore di Rai 1 condotto proprio da Matano – non andrà in onda dalla città ligure. Lo aveva anticipato TvBlog ed è stato poi confermato: Matano condurrà La Vita in diretta nella settimana dall’1 al 5 marzo dallo studio Rai di via Teulada , a Roma, e non da uno studio sanremese, come avvenuto negli anni precedenti. Sicuramente un dispiacere, per Matano e per tutta la Rai. Ma questa edizione del Festival di Sanremo, ancora un poco in bilico, è più blindata che mai.

Alberto Matano non andrà in onda da Sanremo con La vita in diretta nella settimana del festival

Sarà un’edizione decisamente anomala quella del Festival di Sanremo di quest’anno, per ovvie ragioni. Alla mancanza del pubblico nel Teatro Ariston, sostituito a quanto pare con pochi figuranti pagati, si unirà l’assenza delle trasmissioni in trasferta nella città dei fiori la prima settimana di marzo, come annunciato stamani da TvBlog. Prima fra tutte La vita in diretta: Alberto Matano condurrà quindi la trasmissione anche da lunedì 1 a venerdì 5 marzo dallo studio Rai di via Teulada a Roma e non da uno studio sanremese, com’è avvenuto lo scorso anno ma anche nelle precedenti edizioni, guidate da altri conduttori.

Anche Marco Liorni con Italia Si resterà a Roma

Dato che nessun programma si trasferirà nella città ligure nella settimana del Festival di Sanremo 2021, oltre a La vita in diretta (dove Alberto Matano venerdì ha chiuso con una battuta su un collega), anche Marco Liorni con il suo Italia Si sabato 6 marzo, giorno della finale di Sanremo 2021, andrà regolarmente in onda dallo studio Rai di Roma. Insomma una bella batosta per i conduttori Rai che sono rimasti davvero dispiaciuti dalla cosa

Sanremo 2021: cambiamenti per La vita in diretta e gli altri programmi della Rai

Dunque, come suddetto, Alberto Matano con La vita in diretta, ma anche Marco Liorni con Italia Si e gli altri volti di Rai1, non faranno la trasferta nella città della riviera quest’anno, in occasione del 71° Festival di Sanremo ma, come ha specificato TvBlog, dovranno accontentarsi ciascuno di un inviato che racconterà sul posto tutti i segreti dell’edizione del festival della canzone italiana sicuramente più strana di sempre visto che, anche tra gli addetti ai lavori, pare vi saranno non pochi cambiamenti: la squadra sarà infatti ridotta per evitare assembramenti dietro le quinte. L’unica a trasferirsi a Sanremo sarà Mara Venier con la puntata di Domenica In del 7 marzo. Commentate con noi la notizia sul gruppo ufficiale di Uomini e Donne di Maria de Filippi e seguici su Google News cliccando sulla stellina in alto a destra

