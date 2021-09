Rai sotto choc, Mara Venier e Alberto Matano escono allo scoperto: “Un colpo di fulmine, è successo e basta” svelata la relazione segreta

Tutte pazze per Alberto Matano. Sembra che il giornalista stia facendo furore dietro le quinte. Ma la sua fan più grande è Mara Venier. In una recente intervista, la famosa presentatrice ha raccontato di quanto il nuovo volto Rai l’abbia conquistata non soltanto da un punto di vista lavorativo, ma anche e soprattutto da quello personale. Dai suoi racconti, si evince che quello che è accaduto tra loro sia stato un vero e proprio colpo di fulmine. Qualcosa che la zia d’Italia ha provato solo un’altra volta nella sua vita “Mi è successo solo con un altro collega”. Insomma, il presentatore di La vita in diretta ha fatto realmente breccia nel suo cuore.

Sembra che Alberto Matano piaccia proprio a tutte. Per questo diventa difficile comprendere chi possa essere la sua fiamma, tra tutte le donne che popolano i suoi canali social. Ogni scatto pubblicato è pieno di commenti delle sue colleghe che lo idolatrano e si complimentano con lui. ‘Amore sei bellissimo’, ‘tesoro ti amo’, sono solo alcune delle espressioni che possiamo leggere dando uno sguardo al suo Instagram. In netto contrasto con il famosissimo litigio avuto con Lorella Cuccarini, che con lui ha condiviso il primo anno di conduzione a La vita in diretta. Sembra che la bionda abbia vissuto un’esperienza completamente differente dalle altre.

All’epoca, Lorella ha definito Alberto Matano maschilista e misogino. Parole dure, che non combaciano con l’amore che tutte le altre protagoniste della Rai mostrano di provare per lui. Probabilmente, averlo come semplice collega potrebbe risultare molto differente dall’averlo come co-conduttore. Si sa, due prime donne non possono mai andare davvero d’accordo. Tornando a Mara Venier, sembra essere proprio lei la fans più sfegatata del giornalista. Questo almeno si evince dalle parole pronunciate nel corso di una intervista al settimanale Oggi di Umberto Brindani.

“Alberto Matano? E’ stato un colpo di fulmine con lui. Ci lega un profondo affetto, una profonda stima, siamo sempre in sintonia, non l’ho cercato è capitato e basta”. Una sintonia che nasce sui vari palchi della Rai, dove i due protagonisti si sono più volte incontrati, e continua anche all’esterno. In più di una storia su Instagram abbiamo visto i due al bar o a cena insieme. Mara Venier ha quindi voluto ricordare l’unico altro collega per il quale ha provato gli stessi sentimenti. Un giornalista che è stato privato dell’uso della parola, dopo un malore avuto in diretta televisiva mentre era proprio in via Teulada con la zia d’Italia.

“Quello che mi è successo con Matano però mi è capitato solo con un altro grande giornalista, che voglio ricordare perché se ne parla troppo poco: Lamberto Sposini”. Oggi lui è lucidissimo, ma non parla. Un grumo di sangue del diametro di sette centimetri ha premuto quattro ore sull’area del linguaggio. Conseguenza: lui capisce tutto ed è in grado di legare, nella sua testa, il significato alla parola, però la parola non esce. Né a voce né in scrittura. Ma nessun collega lo ha mai dimenticato. Noi lo abbiamo conosciuto meglio come giurato di Ballando con le Stelle di Milly Carlucci, dove oggi Alberto è commentatore a bordo campo.

