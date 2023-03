rai-sport,-via-de-stefano:-dura-sedici-mesi-la-prima-direzione-di-una-donna

Comunicato Rai: “Alessandra De Stefano ha rassegnato questa mattina (lunedì 27 marzo 2023) le proprie dimissioni dall’incarico di direttrice di Rai Sport per motivi personali. L’amministratore delegato, Carlo Fuortes, nel prendere atto della decisione ha provveduto a nominare il vice direttore anziano di Rai Sport Marco Franzelli direttore ad interim e ringrazia Alessandra De Stefano per l’assiduo lavoro svolto con grande professionalità, per i rilevanti risultati conseguiti e per il contributo innovativo dato dalla testata da lei diretta in occasione dei grandi eventi sportivi come i Mondiali di Calcio”.

Nata a Napoli nel 1966, Alessandra De Stefano era stata nominata alla guida di Rai Sport nel novembre 2021, prima donna a dirigere la principale testata giornalistica sportiva del servizio pubblico di cui era vicedirettrice dal 2019; dal successivo mese di dicembre era diventata responsabile della Direzione Sport.

In forza alla Testata Giornalistica Sportiva Rai (TGS) dal 1992, inviata per numerose edizioni dei Giochi Olimpici e per tutte le competizioni di ciclismo trasmesse dalla Rai, nel 2010 ha debuttato alla conduzione: in particolare, è stata la prima donna a condurre “Il processo alla tappa”, lo storico programma ideato da Sergio Zavoli.

La notizia era stata anticipata dal quotidiano Il Foglio, secondo il quale la decisione di De Stefano sarebbe maturata a causa delle critiche ricevute per le sue scelte editoriali e la pressione subita “per il format sull’ultimo Mondiale di calcio, definito un flop”. Il Foglio ricorda che la giornalista si era sfogata sul suo profilo social “definendo i giornalisti di carta stampata ‘il nulla’”. Le veniva contestata la scelta di Lia Capizzi, giornalista esterna, chiamata in Rai per condurre la Domenica sportiva.

Tra i motivi che hanno portato alla decisone anche la difficile gestione interna. La redazione di Milano protestava perché si riteneva trascurata rispetto a quella romana. Nelle scorse settimane la richiesta di Enrico Varriale di tornare in Rai ha peggiorato il quadro. Varriale è stato sospeso in seguito al procedimento giudiziario che lo vede coinvolto in un caso di stalking ed è in causa con l’azienda.

(nella foto, Alessandra De Stefano)

Vito Califano