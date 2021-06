Rai Uno, mai così bene negli ultimi 8 anni: chi ha fatto meglio di tutti

Stefano Coletta, direttore di Rai Uno, festeggia. E fa bene, visto che la rete ammiraglia della tv di stato, per quel che riguarda i programmi del daytime feriale, ha raccolto dati entusiasmanti nella stagione che si è appena conclusa. Nella fattispecie il dirigente di Viale Mazzini ha tenuto a ringraziare pubblicamente, tramite un cinguettio su Twitter, Alberto Matano (al timone de La Vita in Diretta), Elenora Daniele (conduttrice di Storie Italiane), Antonella Clerici (presentatrice di È sempre mezzogiorno), Marco Frittella e Monica Giandotti (conduttori di Unomattina). Coletta, nel suo intervento social ha precisato che il daytime di Rai Uno non vedeva risultati così eccellenti da otto anni a questa parte.

E’ finito il daytime feriale (lun/ven) di @RaiUno.Nel primo semestre 2021 ha raggiunto il migliore risultato degli ultimi 8 anni con crescita tra i 15/24 e 25/34enni.Grazie a @la_giando e @mfrittella, @eleonoradaniele, @antoclerici, @serenabortone e @albmatano e ai gruppi di work — Stefano Coletta (@StefanoColetta2) June 26, 2021

Entrando nel dettaglio dei numeri, al mattino Storie Italiane si è confermato un talk di punta e di successo. Merito anche della brillante e ‘asciutta’ conduzione di Eleonora Daniele che ha raggiunto stabilmente il 17% di share, in linea con i dati dello scorso anno. Nonostante non abbia avuto un traino con grandi numeri, è comunque riuscita costantemente a risollevare la curva degli ascolti; è successo anche nella giornata di ieri quando ha preso la linea con la curva al 14%, portandola al 19% e cedendo poi il testimone ad Antonella Clerici. Pure per lei un anno da incorniciare: È sempre Mezzogiorno ha avuto in media il 2% di share in più rispetto all’ultima stagione de La Prova del Cuoco.

Passando alle trasmissioni pomeridiane, Oggi è un altro giorno di Serena Bortone, dopo una partenza con il freno a mano tirato, è andato via via migliorando. Alla fine ha chiuso con dati in linea a quelli di Vieni da Me – come puntualmente sottolineato da Bubino Blog – ma con una riduzione dei costi. Boom per Il Paradiso delle Signore che è cresciuto di ben 2,5 punti sulla stagione 2019-2020. Infine ottimo risultato per La Vita in Diretta di Alberto Matano che ha incrementato lo share rispetto alla scorsa stagione di 2,4 punti.

Rai, conduttori riconfermati per la stagione 2021/2022

Alla luce dei risultati sopra citati, per Alberto Matano, Serena Bortone, Eleonora Daniele e Antonella Clerici è arrivata la riconferma anche per la stagione 2021/2022.