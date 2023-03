Raia em risco de extinção é encontrada encalhada no litoral de SP; VÍDEO

Animal foi achado na praia do Gonzaga, em Santos (SP). Raia em risco de extinção é encontrada encalhada em Santos

Uma raia da espécie Rhinoptera, mais conhecida como ticonha, encalhou na praia do Gonzaga, em Santos, no litoral de São Paulo. De acordo com o Instituto Gremar, o animal já foi devolvido à água. As imagens obtidas pelo g1 neste sábado (4) mostram o animal na beira do mar. (Veja o vídeo acima).

O biólogo marinho Eric Comin explicou à reportagem que essa espécie de raia é extremamente comum no litoral de São Paulo, porém, ao encontrá-la, os banhistas devem ter cuidado e manter distância.

“Ela tem um esporão [com veneno] na cauda e pode se sentir ameaçada. Durante essa ameaça, a pessoa pode se machucar com o ferrão e ter um incidente. A gente pede para não manusear ou mexer com esses animais, mas chamar os bombeiros que têm o treinamento para isso”, orientou Comin.

O especialista disse acreditar que a raia encontrada na última quinta-feira (2) estava se alimentando próximo à praia e, provavelmente, a maré baixou e ela veio a encalhar.

Comin acrescentou, ainda, que a espécie ticonha está vulnerável à extinção. “Os pescadores capturam muito esses animais e, muitas vezes, não é nem para alimentação ou para vender. Eles usam de isca”, finalizou o biólogo.

