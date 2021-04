raimondo-todaro-ad-amici-per-riconquistare-francesca-tocca?-il-gossip

Dopo la sua ospitata nel daytime del talent show di Canale 5 non si fa che parlare di lui, volto di Ballando con le stelle: lascerà Milly per Maria?

Raimondo Todaro ad Amici per riconquistare Francesca Tocca? Da quando è apparso nel daytime insieme a Maria De Filippi, nei famosi corridoi si vocifera parecchio sul perché sia successo. Oggi a svelare qualche retroscena in più è stata la rivista DiPiù Tv, secondo cui ci sarebbe un motivo sentimentale dietro all’esordio di Todaro ad Amici di Maria De Filippi. Lui è intervenuto come coreografo e ballerino per giudicare una gara interna tra gli allievi di ballo e non ha nascosto di essere molto felice di tutto questo. Al giornale ha svelato:

“Sono stato molto contento di accettare questo ruolo di giurato per un giorno ad Amici. Non ho idea se mi chiameranno ancora”

Raimondo ha parlato dell’esperienza ad Amici come una cosa normale, ma per molti così non è. Innanzitutto è un grande riconoscimento nei suoi confronti come coreografo e professionista, inoltre è un fatto che ha suscitato clamore e curiosità perché lui fa parte del mondo di Ballando con le stelle. Ma Maria ha dimostrato di non considerare in alcun modo sue rivali le trasmissioni di casa Rai, facendo anche i complimenti a Raimondo per il successo con Milly Carlucci. Eppure oggi si vocifera di un possibile scambio di professionisti, con l’arrivo di Raimondo Todaro ad Amici. Succederà?

Al momento non è dato saperlo e ci sono forse minime possibilità che accada. Non sarebbe la prima volta, però, che succede uno scambio simile. Qualche anno fa anche Natalia Titova ha lasciato Ballando con le stelle per Amici. La rivista inoltre ha fatto sapere che Raimondo Todaro potrebbe partecipare anche al Serale. Mancano quattro puntate alla fine di questa edizione, ma con l’uscita di Martina Miliddi, la ballerina di latino-americano, potrebbe essere sfumata questa ipotesi.

Pare che nei corridoi Rai ci sia fermento per la possibilità che Todaro lasci Milly per Maria. Ma si mormora anche su questioni amorose che avrebbero portato Raimondo Todaro ad Amici: vuole riconquistare Francesca Tocca? Un gossip per il momento, ma Maria potrebbe fare da Cupido. Lei è tra i ballerini professionisti da anni ormai e tra loro la storia è giunta al termine dopo cinque anni di matrimonio e una figlia, Jasmine. Di loro si è a lungo parlato quando Francesca ha avuto un flirt con l’allievo Valentin. Ci fu un bel trambusto, perché non era ancora nota la fine del matrimonio Todaro-Tocca. E a tal proposito Raimondo ha svelato il loro errore: