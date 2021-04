raimondo-todaro,-confessione-su-francesca-tocca:-“c’era-lei-quando…”

Raimondo Todaro e Francesca Tocca, lui fa una rivelazione dopo Amici: “C’era lei quando mi sono operato”

L’inaspettata presenza di Raimondo Todaro ad Amici ha riacceso le speranze dei fan anche sul versante privato del ballerino. Ballando con le stelle e Amici, dove rispettivamente lavorano Raimondo Todaro e Francesca Tocca, aveva fatto abituare i fan alla distanza tra i due. Anche perché i due programmi televisivi non avevano mai avuto scambi di cast o ospitate reciproche. Le cose sono però cambiate quando la settimana scorsa Maria De Filippi ha invitato Raimondo Todaro per la prima volta ad Amici. Il giurato per un giorno ha speso bellissime parole, in quell’occasione, per Francesca Tocca, sua ex moglie. Ma anche su DiPiùTv il ballerino fa lo stesso. Qui Todaro rivela:

“C’era lei a tenermi la mano quando di recente sono stato male e mi hanno operato d’urgenza all’intestino”.

Raimondo Todaro, ritorno di fiamma con Francesca Tocca? “Continuiamo ad essere uniti”

La storia tra Raimondo Todaro e Francesca Tocca è stata sempre molto seguita. E quando i due l’anno scorso hanno comunicato la fine del loro amore in molti non hanno mai smesso di credere in un ritorno. Inizialmente Francesca Tocca è stata massacrata dal web per la storia con Valentin, allievo della scorsa edizione di Amici. Tutti inneggiavano al tradimento ma Raimondo Todaro ha sempre difeso Francesca, spiegando che la loro separazione era già in corso. Ad oggi Raimondo Todaro rompe il silenzio e ammette alcuni errori. Tra Francesca Tocca e Raimondo Todaro pare però che i rapporti siano più sereni che mai. Lui infatti racconta:

“Siamo separati ma continuiamo ad essere uniti”.

Raimondo Todaro elogia Francesca Tocca ad Amici: “La migliore ballerina italiana”

Le speranze sul ritorno di Raimondo Todaro e Francesca Tocca si sono accese da quando il ballerino è stato giudice per un giorno ad Amici. In quell’occasione Raimondo Todaro, parlando di Francesca Tocca con gli allievi di Amici, disse: “Per me è la migliore ballerina che ci sia italiana”. Intanto proprio in questi giorni la scuola di Amici è riuscita a legare di nuovo i due ex. Maria De Filippi, infatti, dopo aver saputo che la figlia di Raimondo e Francesca è pazza del programma l’ha invitata. In particolare la piccola Jasmine ha incontrato Giulia Stabile, la sua preferita. Raimondo ha condiviso il momento sui suoi social, ringraziando di cuore la De Filippi.

L’articolo Raimondo Todaro, confessione su Francesca Tocca: “C’era lei quando…” sembra essere il primo su LaNostraTv.