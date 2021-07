raimondo-todaro-felice-insieme-a-lei:-sorriso-ritrovato-per-il-maestro-di-ballando-con-le-stelle

Raimondo Todaro si sta godendo l’estate insieme alla sua amatissima famiglia. Sua figlia Jasmine, nata dalla sua storia d’amore con Francesca Tocca è la fonte della sua felicità.

Raimondo Todaro, papà straordinario

Raimondo Todaro, ballerino e coreografo di fama internazionale si sta godendo queste calde giornate estive in compagnia di sua figlia Jasmine. La piccola nata dalla sua precedente relazione con Francesca Tocca, gli regala degli attimi di pura felicità.

Raimondo sta ricaricando le energie in vista del prossimo autunno, i mesi a venire saranno per lui carichi di impegni professionali, e così sta approfittando delle belle temperature per fare il carico di energie. A fargli compagnia c’è la sua piccola Jasmine la bellissima bambina nata dal suo rapporto d’amore con la bellissima ballerina Francesca Tocca.

Proprio recentemente il ballerino ha condiviso una Insta Stories con sua figlia, una momento felicissimo che ha voluto condividere con i suoi followers. La piccola Jasmine indossava degli abiti che richiamavano i colori della squadra del Palermo e Raimondo è di Catania.

Jasmine è la donna della sua vita

Il ballerino ha giocato su questo fatto, fingendo di aver preso la questione sul personale, così è iniziato un piccolo e simpaticissimo battibecco sfociato in una polemica, il tutto si è concluso con il cambio d’abito di Jasmine. “Brava amore, vi giuro che si è cambiata da sola è tornata ed ha fatto il regalino al papà.”- ha detto il ballerino con fare scherzoso.

Raimondo ha un rapporto davvero bellissimo con sua figlia, un legame sincero e profondo che nessuno potrà mai spezzare. Il ballerino ha speso delle parole bellissime per Jasmine, definendola come la donna della sua vita, ed è effettivamente così, per un padre l’amore per una figlia è una cosa speciale ed imparagonabile.

Il ballerino del celebre show del sabato sera, Ballando con le Stelle ha rilasciato un’intervista a Nuovo ed ha raccontato del suo amore per la piccola Jasmine. “Non ho alcuna storia, né con Sara né con altre ragazze. Se vado a prendere un caffè con un’amica mi affibbiano immediatamente una relazione. L’unica donna della mia vita è mia figlia Jasmine”.