Raimondo Todaro: la sorprendente verità su Elisa Isoardi | Rotto il silenzio

Raimondo Todaro è un noto ballerino, volto di Ballando con le stelle. Nell’ultima edizione sembrava avere un certo feeling con la concorrente Elisa Isoardi, vediamo com’è andata a finire tra di loro.

Raimondo Todaro è un ballerino professionista, storica presenza di Ballando con le stelle, il talent show di Milly Carlucci dove lui è maestro di danza e aiuta i celebri concorrenti a guadagnarsi la vittoria. Nella passata edizione si è classificato quarto con la Isoardi.

E’ stato campione italiano di ballo in diverse discipline e dal 2005 è un maestro di danza dello show di successo di Raiuno. Quest’anno poi è stato anche coreografo per il programma: Il cantante mascherato e solo qualche settimana fa è stato protagonista di un un daytime di Amici 20 per valutare i ballerini in una gara.

Ha un matirmonio fallito alle spalle con Francesca Tocca e si è parlato molto di lui e Elisa Isoardi in coppia a Ballando con le stelle, ecco che cosa è successo davvero.

Lo strano feeling a Ballando con le stelle

Maestro e allieva hanno fatto scintille in pista, diventando i grandi protagonisti della quindicesima edizione dello show che però ha premiato Gilles Rocca E Lucrezia Lando. Tra di loro c’era infatti un bel rapporto, erano molto affiatati e questo non è sfuggito agli occhi del pubblico che faceva il tifo per loro anche come vera coppia. Entrambi single, giovani e belli, poteva benissimo nascere una storia. Lei veniva dalla fine delle relazione con Matteo Salvini e da un breve flirt col produttore Alessandro Di Paolo, lui dalla fine del rapporto con l’ex moglie Francesca Tocca.

Nel talent erano stati un po’ sfortunati perché entrambi infortunati durante la competizione: prima Todaro con l’appendicite e poi la Isoardi con un incidente al piede. Il maestro le è stato accanto durante il difficile momento dello stop, l’ha accompagnata a una visita medica, poi un’altra volta avevano fatto un giro in scooter per la capitale. Insomma, ce n’era abbastanza per lasciare ben sperare, ma a distanza di tempo Todaro ha deciso di svelare cos’è successo.

Raimondo Todaro rompe il silenzio

Tanti credevano che, dopo la fine dello show potesse nascere qualcosa tra loro. In un’intervista a Vero Todaro ha rivelato che cosa è avvenuto dopo che lo show è finito. Non vedendosi più tutti i giorni come prima il rapporto si è indebolito. Quando Elisa è partita per l’Isola lui le ha fatto gli auguri.

LEGGI ANCHE—-> Tommaso Stanzani: foto inedita dopo Amici | Il dettaglio infiamma il web

LEGGI ANCHE—-> Uomini e Donne: Riccardo e Roberta stanno mentendo | la segnalazione bomba

Quando era lì Todaro ha continuato a seguirla in tv, “ci siamo sentiti per gli auguri di Natale e per il suo compleanno”, ha anche aggiunto che la situazione causata dal Covid non ha contribuito ad avvicinarli e così si sono un po’ persi di vista. Niente scintilla quindi né prima né dopo Ballando con le stelle, solo una bella amicizia. Purtroppo niente da fare per questi due volti del mondo dello spettacolo che promettevano davvero bene.

L’articolo Raimondo Todaro: la sorprendente verità su Elisa Isoardi | Rotto il silenzio proviene da Political24.