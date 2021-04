raimondo-todaro-rompe-il-silenzio-su-francesca-tocca:-“abbiamo-sbagliato”

Raimondo Todaro e Francesca Tocca, lui dopo Amici ammette: “Abbiamo sbagliato a non dire che c’eravamo lasciati”

La storia d’amore tra Francesca Tocca e Raimondo Todaro è ormai finita da tempo. Ma molti fan della coppia Raimondo Todaro e Francesca Tocca sperano ancora nel lieto fine. Anche perché i due hanno una figlia insieme, Jasmine. Negli ultimi giorni le voci su Raimondo Todaro sono tante, dopo l’incursione che il ballerino di Ballando ha fatto ad Amici. In molti si sono fatti domande sull’incontro tra lui e Francesca Tocca, che proprio ad Amici lavora. Tuttavia Raimondo Todaro ad Amici è intervenuto solo in collegamento. Il ballerino ha rotto il silenzio sulle pagine di DiPiùTv, parlando anche della relazione di Francesca con Valentin. “All’epoca sbagliammo a non dire che ci eravamo lasciati già da tempo” ammette Todaro “perché abbiamo dato modo alle malelingue di sparlare”.

Raimondo Todaro torna ad Amici dopo la gara del daytime? Lui frena: “Non ho idea se mi chiameranno ancora”

La settimana scorsa Raimondo Todaro ad Amici ha giudicato una gara tra i ballerini rimasti ancora nel programma. Per Raimondo Todaro è stata la prima volta ad Amici e in molti hanno visto una sorta di tradimento a Ballando con le stelle. Tuttavia l’arrivo di Raimondo Todaro ad Amici è arrivato in un momento in cui Ballando non c’è. In più Todaro è stato giudice solo per un giorno. L’approccio di Raimondo con i ragazzi, però, è piaciuto tantissimo al pubblico. Tanto che in molti ipotizzano già un ritorno del ballerino e coreografo ad Amici. Lui però frena:

“Non ho idea se mi chiameranno ancora”.

Raimondo Todaro, confessione dopo l’esperienza ad Amici 20: “Sono stato molto contento”

Come sopradetto l’arrivo di Raimondo Todaro ad Amici è stato molto positivo sia per i ragazzi che per il pubblico. Todaro ha dimostrato di aver seguito i ragazzi di Amici 20 durante l’anno, anche grazie alla passione della figlia per il talent. Inoltre Raimondo Todaro ha parlato molto con ognuno dei ballerini in gara, dando consigli e critiche costruttive. Su questa nuova esperienza Todaro dice:

“Sono stato molto contento di accettare questo ruolo di giurato per un giorno ad Amici”.

