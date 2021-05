raimondo-todaro-senza-freni-su-elisa-isoardi-“prima-che-partisse-per-l’honduras-…”

Elisa Isoardi ha partecipato all’ultima edizione dell’Isola dei Famosi 2021 e la sua esperienza all’interno del reality sembra essere terminata da poco e purtroppo non nel modo migliore. All’inizio di quest’esperienza, si pensava che Elisa potesse essere una delle papabili vincitrici del reality, ma in realtà così non è stato.

Elisa Isoardi e Raimondo Todaro, amore o amicizia?

Nell’ultimo periodo sembra che l’ ex conduttrice de La prova del cuoco sia stata parecchio al centro del gossip per via di una presunta relazione con Raimondo Todaro, il ballerino di Ballando con le stelle. Questa voce pare che si sia diffusa perlopiù nel momento in cui la conduttrice ha preso parte al programma Ballando con le stelle dove ha fatto coppia proprio con il ballerino in questione. Sembra che i due abbiano dato vita a tante esibizioni durante le puntate, mettendo in scena anche dei balli piuttosto sensuali e pubblicando dei video anche decisamente ammiccanti girati dietro le quinte. Forse è stato anche per questo motivo che è il gossip è impazzato facendo intendere che tra i due ci fosse una love story.

Ballando con le stelle li ha uniti

Elisa Isoardi all’epoca era single, visto che aveva da poco concluso una relazione con Matteo Salvini e sembrava aver ritrovato il sorriso al fianco di Raimondo Todaro. Inizialmente sembrava che tra i due ci fosse soltanto una bella amicizia, nata proprio all’interno del programma poi tramutata in altro. In realtà non è mai arrivata la conferma da parte dell’uno o dell’altro, ma a distanza di un po’ di tempo i due ad oggi sembrano essere molto lontani. In molti potrebbero pensare che i due si siano allontanati, visto che Elisa ha partecipato all’Isola dei famosi, edizione dalla quale purtroppo ha dovuto ritirarsi per via di un infortunio agli occhi. In realtà questo non c’entrerebbe nulla.

La rivelazione del ballerino

Recentemente è stato proprio lui Raimondo Todaro a parlare del suo rapporto con Elisa. “Le ho fatto un in bocca al lupo quando è partita per l’Isola dei Famosi, l’ho anche seguita. Ci siamo sentiti per gli auguri di Natale e per il suo compleanno, ma la situazione legata al Covid non ha aiutato”. Queste le parole del ballerino rilasciate nel corso di un’intervista al settimanale Vero. Insomma sembrerebbe che una volta spenti i riflettori del programma, i due si siano allontanati ed a testimoniarlo sono state proprio le parole del ballerino. Ad ogni modo, i due hanno comunque mantenuto i rapporti seppur a distanza anche per via della pandemia.