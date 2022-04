raimondo-todaro-senza-freni-su-maria-de-filippi:-“da-lei-non-me-lo-aspettavo-…”

Raimondo Todaro è arrivato nella scuola di Amici nell’edizione in corso, e quindi da pochi mesi. Ma nonostante ciò è comunque riuscito a conquistare il cuore di moltissime persone. Proprio di recente il noto insegnante di danza latino americana ha rilasciato una lunga intervista a Silhouette nel corso della quale non ha perso l’occasione per parlare di Maria De Filippi e rivelare un particolare davvero molto importante sulla conduttrice, e di preciso su un suo gesto del tutto inaspettato per Todaro.

La rivelazione di Raimondo Todaro su Maria De Filippi

Quella rilasciata da Raimondo Todaro a Silhouette è stata un’intervista davvero speciale. L’ex ballerino e insegnante di danza ha colto l’occasione per parlare della conduttrice di Amici, e quindi Maria De Filippi, rivelando di aver sempre provato molta stima per lei. Todaro ha nello specifico rivelato di aver provato stima per la De Filippi già quando era solamente un telespettatore e non solo, ha anche rivelato che proprio la moglie Francesca Tocca che nella scuola di Amici è da moltissimi anni una delle ballerine professioniste, gli ha sempre parlato bene della De Filippi. E a proposito della moglie di Maurizio Costanzo ecco che Todaro ha poi rivelato “Anche umanamente è una persona speciale. Quando ero in crisi con mia moglie mi ha chiamato. Non me lo sarei mai aspettato, non era dovuto. Mi ha colpito davvero”.

Todaro felice per l’esperienza ad Amici

Sempre nel corso della stessa intervista Raimondo Todaro ha poi parlato dell’esperienza da professore ad Amici definendola davvero molto bella. E proprio a tal proposito ha nello specifico rivelato “Sono felicissimo. Mi piace un sacco lavorare con i ragazzi. Con loro ci starei ore. In verità inizialmente avevo un po’ di timore all’idea di affrontare questo nuovo impegno. Ma penso che non ci si debba fermare a fare sempre le stesse cose”.

Il consiglio di Todaro per chi desidera diventare ballerino

Il celebre insegnante di danza, marito della splendida Francesca Tocca, ha poi concluso la sua intervista rivelando di avere un consiglio particolare per tutti coloro che desiderano diventare, nella vita, dei ballerini. Nello specifico secondo l’insegnante per poter svolgere nel migliore dei modi questo mestiere bisogna assolutamente divertirsi. Chi invece desidera fare il ballerino a livello agonistico ecco che allora dovrà avere davvero molta costanza e soprattutto dovrà essere disposto a tollerare tante ore e tanti giorni di duro e costante allenamento.