Raimondo Todaro si sfoga contro Milly Carlucci: “Ecco cosa mi costringeva a fare, Maria non è così”

Raimondo Todaro si è raccontato a 360 gradi senza filtri durante “Un caffè con..”, il web talk di Lorella Cuccarini. Tra i suoi racconti, ha menzionato anche gli anni di lavoro con Milly Carlucci. I due hanno collaborato per ben 16 anni, instaurando un rapporto di fiducia che va al di là del rapporto meramente professionale. Negli ultimi anni il ballerino ha però iniziato un nuovo percorso insieme a Maria de Filippi, passando dunque al competitor di canale 5. Ha potuto quindi fare dei paragoni tra le due conduttrici più amate della tv.

Durante questa amichevole intervista con Lorella, Raimondo Todaro ha avuto la possibilità di parlare dell’allontanamento dallo show del sabato sera condotto da Milly Carlucci. A ballando con le stelle infatti, il ballerino ha esordito anche televisivamente, facendosi conoscere dal grande pubblico sia per le sue doti artistiche che per quelle caratteriali. Quando ha deciso di andare via dal programma, i rapporti con Milly inizialmente si sono raffreddati. Todaro ha dichiarato che la Carlucci è stata colei che in qualche modo lo ha cresciuto ed ha contribuito al suo successo. A lei deve molto e senza dubbio mantiene un meraviglioso ricordo degni anni passati insieme.

Sempre durante l’intervista con la Cuccarini, Raimondo Todaro ha anche aggiunto che lui e Milly non si sono lasciati nel migliore dei modi ma che comunque è apposto con la coscienza e sa di essersi comportato al meglio. Appena terminata la loro collaborazione, per il ballerino si è presentata la possibilità di una nuova avventura professionale. Maria de Filippi gli ha infatti aperto le porte di uno dei programmi più seguiti di Canale 5: Amici. Inoltre, Raimondo ha anche messo un po’ a confronto le attitudini delle due conduttrici, che sembrano essere del tutto opposte.

A detta di Raimondo Todaro, ciò che accomuna Milly Carlucci e Maria de Filippi è solo la professionalità, unita alla grandissima passione per quello che fanno, per il loro lavoro. Per il resto, sono un po’ come il giorno e la notte. Stando alle rivelazione del ballerino siciliano, Milly è fin dalle prime ore del mattino tutta in tiro, molto attenta all’estetica e alla moda, con tacco 12 e tailleur. Maria, invece, è più pratica: indossa la tuta e si presenta struccata. Però quello che le distingue davvero è la modalità con cui gestiscono le prove ed il dietro le quinte. Pare infatti che la Carlucci cerchi di controllare tutto, affinché tutto riesca secondo i piani, mettendo anche bocca su trucco e parrucco. Maria invece, lascia molta più libertà di azione.

Sempre durante l’intervista a “Un caffè con…”, Raimondo Todaro ha parlato del suo rapporto con Francesca Tocca, con cui ormai condivide anche il lavoro nel programma di Maria de Filippi. La Tocca, infatti, fa parte del corpo di ballo, mentre Raimondo è nel team di professori. La coppia, negli ultimi anni, si era separata. L’anno scorso arriva poi l’annuncio di un riavvicinamento. Proprio questa separazione, secondo Todaro, è stata fondamentale per potersi ritrovare davvero. I due si erano lasciati senza un valido motivo, solo perché avevano percepito cambiamenti nel rapporto. I due ballerini si erano fidanzati in un luglio di tanti anni fa, per poi ritornare insieme, dopo la separazione, proprio a luglio 2020. E voi che ne pensate? Fatecelo sapere commentando la notizia sul gruppo ufficiale di Maria de Filippi

Raimondo Todaro si sfoga contro Milly Carlucci: “Ecco cosa mi costringeva a fare, Maria non è così” scritto su Più Donna da Imma Bartolo.