raimondo-todaro-svela-un-retroscena-su-francesca-tocca:-“lo-sapevano-tutti”

Raimondo Todaro e Francesca Tocca, lui svela: “Dietro le quinte tutti sapevano che siamo tornati insieme”

Ormai è ufficiale, Raimondo Todaro e Francesca Tocca sono tornati insieme. Un ritorno tanto desiderato dalla piccola Jasmine, la figlia di Francesca Tocca e Raimondo Todaro, quanto dai fan. Questi ultimi non hanno mai smesso di credere nella coppia. Dopo tante voci che si rincorrevano l’ufficialità sulla coppia è avvenuta ad Amici. Durante una puntata, infatti, Pio e Amedeo, intervenuti come ospiti, hanno richiesto un bacio in diretta ai due innamorati. Bacio arrivato subito da Francesca Tocca che non si è sottratta alla richiesta. Ma se per il pubblico è stata una sorpresa per la squadra di Amici no. Infatti Raimondo Todaro sulle pagine di Tele Più rivela:

“Beh sì, dietro le quinte lo sapevano tutti. Ma Francesca e io siamo riservati. Non pubblicizziamo il nostro privato”.

Raimondo Todaro su Maria De Filippi rivela: “L’ho conosciuta grazie al lavoro di Francesca Tocca ad Amici”

Quest’anno Raimondo Todaro è uno dei professori di Amici 21, precisamente nella cattedra di danze latino americane. Già l’anno scorso ad Amici Raimondo Todaro era intervenuto come ospite per giudicare una gara di danza. Nonostante il ballerino per anni abbia lavorato in Rai tra Raimondo Todaro e Maria De Filippi c’è sempre stata stima e rispetto. Soprattutto perchè Francesca Tocca, moglie di Todaro, lavora da anni nel talent. Proprio su Maria De Filippi Raimondo Todaro dice:

“L’ho conosciuta un po’ per volta grazie al lavoro di Francesca ad Amici come ballerina professionista. Quando mi ha chiamato ero felicissimo”.

Raimondo Todaro lancia un messaggio agli allievi di Amici: “Bisogna imparare a stare al mondo”

Oggi andrà in onda la nuova puntata di Amici (QUI le anticipazioni) alle 14:00 su Canale5. Come sempre non mancheranno accesi scontri tra Raimondo Todaro e Alessandra Celentano che ormai non fanno che battibeccare. Dopo aver rotto il silenzio su Francesca Tocca Raimondo Todaro lancia un messaggio ai suoi allievi:

“Prima di imparare a ballare bisogna imparare a stare al mondo. Preferisco chi è volenteroso e deve magari affinare la tecnica rispetto al fenomeno che si comporta da bullo”.

