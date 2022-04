Raimondo Todaro via da Amici per un nuovo progetto. Il tradimento a Maria che nessuno si aspettava. Ecco che farà

Raimondo Todaro lascia l’Italia e salpa per lavorare su una nave da crociera. Questa è la notizia che l’insegnante di danza ha lanciato sui social network, facendo preoccupare i telespettatori di Amici. Quest’anno infatti lo abbiamo visto nel ruolo di insegnante di danza nella scuola per giovani talenti di Maria De Filippi. Ma la sua carriera sul mondo del piccolo schermo è iniziata nel lontano 2005, quando ha ottenuto il ruolo di maestro a Ballando con le Stelle di Milly Carlucci. Qui si è fatto conoscere per la sua dolcezza, per la sua tenacia e per le sue meravigliose coreografie.

Raimondo Todaro è stato il maestro di Ballando con le Stelle più premiato in assoluto. Ma quest’anno per lui è arrivata la svolta dal punto di vista lavorativo. Dopo anni passati nel talent show della Rai, è arrivata la chiamata di Maria De Filippi. Al momento più opportuno, considerato che tutti gli altri ballerini della sua età stavano lasciando lo show, che richiede una grande prestanza fisica. Così l’insegnante catanese ha preso al volo l’opportunità e ha lasciato la rete di Stato in favore della Mediaset. Una separazione difficile, con diversi disguidi con Milly Carlucci e il suo cast.

Raimondo Todaro si è lasciato tutto alle spalle, guardando al suo nuovo incarico con entusiasmo. E anche ad Amici abbiamo ritrovato la sua arma vincente: la dolcezza. Se a Ballando con le Stelle questa si riversava sulla sua ballerina, portandolo spesso all’innamoramento, nella scuola di Maria De Filippi si riversa sui suoi allievi, che vengono sempre protetti con ardore. Un rapporto bellissimo si instaura tra l’insegnante e i suoi ragazzi e al posto di litigare con una giuria crudele, adesso è il momento di litigare con la sua rivale: Alessandra Celentano.

Come era prevedibile, i battibecchi tra i due sono all’ordine del giorno. La maestra è sempre pronta a criticare gli allievi altrui, ma stavolta non ha fatto i conti con la famosa tenacia di Raimondo Todaro. Durante l’ultima puntata del serale li abbiamo visti discutere per l’ennesima volta. Alessandra Celentano gli ha dato del ragazzino e dell’ignorante, scatenando la sua ira. I loro litigi hanno fatto parlare molto i telespettatori, che hanno pensato più volte che l’uomo potesse abbandonare lo show. E l’annuncio che ha fatto sui suoi canali social ha destato non poca preoccupazione.

Ma non c’è pericolo, Raimondo Todaro non ha alcuna intenzione di lasciare Amici e partirà soltanto una volta concluso il programma. Non sappiamo se l’insegnante verrà riconfermato per la prossima edizione, ma almeno il serale quest’anno è al sicuro e potremo continuare a vedere anche le sue esibizioni con Lorella Cuccarini, con la quale ha formato una coppia meravigliosa. Il siciliano partirà per la crociera il 26 giugno, salperà da Catania con la Costa Pacifica per un tour della Grecia di una settimana. Il costo è di 1598 euro a coppia e lui ha promesso che farà ballare e divertire proprio tutti.

E voi che ne pensate? Fatecelo sapere commentando la notizia sul gruppo ufficiale di Maria de Filippi

L’articolo Raimondo Todaro via da Amici per un nuovo progetto. Il tradimento a Maria che nessuno si aspettava. Ecco che farà proviene da Più Donna – Notizie di gossip, spettacolo, moda e attualità.