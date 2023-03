Rainha do Limeira Rodeo Music pretende ‘quebrar o protocolo’ do evento com dança e conhecer Luan Santana, seu maior ídolo

Flávia Dias tem 25 anos e divide seu amor pela música sertaneja com a dança, que ela transformou em profissão desde a adolescência. Flávia Dias é a rainha do Limeira Rodeo Music em 2023

Nelson Shiraga/Divulgação

Era 2008 e a irmã mais velha de Flávia Dias chegou em casa com o DVD de um novo cantor chamado Luan Santana. A pequena garota de 10 anos de idade teve uma paixão à primeira vista, e desde então é fã devota do artista, que é uma das atrações do Limeira Rodeo Music, que acontece entre os dias 17 e 25 de março. E quis o destino que a jovem, agora com 25 anos, seja a rainha do festival musical em 2023, podendo ficar frente à frente com Luan.

“É uma sensação especial, nem consigo explicar em palavras o que estou sentindo, tamanha a felicidade”, confessa ela, que levou o título em disputa acirrada no último mês de fevereiro.

“Quando saiu o resultado, nem conseguia andar direito. Toda uma vida veio à mente”, completa.

Essa vida à qual ela se refere começou no bairro de Gustavo Piccinini, na periferia de Limeira. Foi lá que Flávia iniciou sua jornada de amor pela música sertaneja, influenciada pelos pais, e pela dança, que ela diz ter nascido com ela. “Desde que me conheço por gente, eu danço. Na infância minha mãe me convidava para dançar para as visitas e eu ia com toda alegria”, diverte-se.

Sonho de Flavia Dias era ser rainha em rodeio de Limeira, realizado em 2023

Gran São João/Divulgação

Aos poucos, essa vontade de balançar o corpo foi virando profissão e hoje ela dança em grupos da cidade e em vídeos do aplicativo Tik Tok, que chegam a somar milhares de visualizações. “Neste ano também começo a dar aula, o que será mais um sonho realizado”, informa.

Nada mal para uma pessoa que chegou a pensar em desistir de tudo. “Em 2018 eu participei do concurso e fui desclassificada na primeira fase. Saí achando que aquilo não era pra mim”, lembra. Algumas críticas que recebeu em alguns vídeos de dança na internet também a entristeceram. “A gente chega a questionar nossos sonhos quando nos deparamos com algumas maldades”, pondera.

Mas o tempo de pandemia , a experiência e a fé que ela diz ter com fervor ajudaram na volta por cima. “Naqueles anos que tivemos que ficar em casa ou sair com todo o cuidado me fizeram rever muita coisa e quando terminou, meu coração estava mais cheio de fé e amor pelos meus sonhos”.

Amor pela dança fez Flavia Dias se popularizar na internet antes de se tornar rainha do Limeira Rodeo Music

Nelson Shiraga/Divulgação

Foi assim que ela se inscreveu novamente no concurso em 2023 e desta vez saiu dele como rainha. “Eu queria participar, não era nem vontade de ganhar, mas de estar ali fazendo algo que eu amo”, justifica.

Dança no rodeio

E com a coroa sobre a cabeça, Flávia pretende aproveitar seu reinado. Ela já conversou com as princesas e elas devem, além de desfilar, como manda a pompa do cargo, dançar para o público.

“Quero quebrar alguns protocolos, de leve”, brinca.

Outra meta é ficar frente a frente com seu ídolo, que se apresenta no dia 24 de março abrindo o segundo final de semana da festa. “Uma vez tirei uma foto com ele, mas desta vez vou ter mais tempo de conversar, explicar o que ele significa pra mim”, emociona-se a rainha que não tem medo de expor suas emoções aos súditos.

