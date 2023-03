Raio atinge pasto alagado e mata 38 novilhas em fazenda no Tocantins; VÍDEO

Mortes aconteceram em fazenda de Dueré, na região sul do estado. Tocantins é um dos estados com mais incidência de raios do país. Gado morreu após raio atingir área de pasto alagada

Um raio matou 38 novilhas em uma fazenda de Dueré, na região sul do estado. Um vídeo publicado nas redes sociais mostra os animais mortos em uma área de pasto alagada, que teria sido atingida pela descarga elétrica.

O vídeo foi feito na segunda-feira (27). O g1 não conseguiu contato com os responsáveis pela propriedade, mas as mortes foram confirmadas pela Agência de Defesa Agropecuária do Tocantins (Adapec).

O órgão informou que esteve na propriedade, onde verificou que os 38 bovinos haviam morrido e emitiu o termo de declaração de morte dos animais.

O Tocantins é um dos estados com mais incidência de raios e por causa disso não são incomuns acidentes com descargas atmosféricas, causando a morte de animais e pessoas.

Segundo levantamentos feitos pelo Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais (Inpe), em 2021 o estado registrou 3,5 milhões de raios. Em 2022 o número ficou em 3,4 milhões.

Nas últimas semanas a região sul do Tocantins também tem registrado um grande volume de chuva, inclusive com registro de alagamentos e pessoas desabrigadas.

