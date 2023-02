Caso foi registrado no município de Campo Grande, no último sábado (18). Outros três animais que estavam no local sobreviveram. Sete garrotes morreram após serem atingidos por um raio na zona rural de Campo Grande, região Oeste do Rio Grande do Norte. Outros três animais também foram atingidos, mas sobreviveram.

O caso foi registrado no sitio Riacho de Baixo, por volta das 16h30 do último sábado (18). Os proprietários não estavam em casa no momento em que o raio atingiu os animais.

Raio mata sete garrotes em fazenda na região Oeste do RN

Reprodução

De acordo com informações de Macilene Diniz, proprietária da fazenda, dez garrotes, que são bovinos com idade entre 15 e 24 meses, estavam debaixo de um Pereiro, quando o raio atingiu um dos galhos da árvore. No momento do incidente apenas garoava na região.

Um trabalhador que tinha ido pegar capim para alimentar o rebanho escutou o barulho quando retornava para o curral.

“Ele já estava perto quando escutou o barulho. Na hora que ele chegou, os animais já estavam caídos. Ele disse que ficou com medo de se aproximar, mas percebeu que três garrotes se levantaram e saíram. Mas os outros já estavam mortos”, contou Macilene Diniz, proprietária da fazenda.

Foi o trabalhador quem fez o vídeo mostrando o que tinha acontecido com os animais. Os bovinos que conseguiram sobreviver não tiveram ferimentos. Macilene contou que eles possuem outros animais na fazenda, mas estavam em outro área e não foram atingidos. Ainda de acordo com os proprietários, isso nunca havia acontecido na fazenda.

