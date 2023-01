Raio-X: conheça a Terra Yanomami, maior reserva indígena do Brasil em emergência por casos de desnutrição e malária

Considerada população de recente contato, indígenas da Terra Yanomami são severamente impactos pelo avanço de garimpeiros ilegais que destroem a floresta. O que está acontecendo com o povo Yanomami?

Maior reserva indígena do Brasil em extensão territorial, a Terra Indígena Yanomami está no centro das discussões políticas e de saúde nacional em razão da grave crise sanitária, com casos malária e desnutrição severa em adultos, principalmente, entre crianças, causada pelo avanço do garimpo ilegal.

Em 30 anos de demarcação, o território vive atualmente o pior cenário de devastação ambiental, o que impacta diretamente na forma de vida dos indígenas. Segundo os dados do Instituto Nacional de Pes

Líder indígena de Palimiú, Ério Yanomami

Alexandro Pereira/Rede Amazônica

Tamanho

O território tem quase 100 mil quilômetros quadrados, que abrangem os estados de Roraima e Amazonas. A extensão corresponde, por exemplo, quase ao estado do Pernambuco, que tem 98 mil quilômetros quadrados.

O território foi demarcado em 22 de maio de 1992 pelo então presidente da República, Fernando Collor e o processo durou cerca de 15 anos. O processo envolveu uma longa batalha, com articulação internacional, até o governo brasileiro homologar o processo.

Em Roraima, a reserva passa pelos municípios de Amajari, Alto Alegre, Mucajaí, Iracema e Caracaraí. No Amazonas, se concentra em São Gabriel da Cachoeira, Santa Isabel do Rio Negro e Barcelos.

Conheça terra Yanomami

Arte/g1

População

Atualmente, tem uma população aproximada de 30.400 mil indígenas que vivem em 386 comunidades.

Os Yanomami são considerados de recente contato com a população não-indígena. Na reserva há, ainda, indígenas isolados – os Moxihatëtëa que vivem sem contato ou influência externa.

Embora as condições geográficas os tornem isolados, isso não impede o avanço acelerado do garimpo – estima-se que há 20 mil invasores na reserva.

Garimpo no rio Uraricoera, na Terra Indígena Yanomami.

Bruno Kelly/HAY/Arquivo

Garimpo e devastação

Em quatro anos, a devastação de árvores e rios mais que dobrou: saiu de 1,2 mil hectares destruídos em 2018, para hectares para 3,2 mil hectares em 2021. De acordo com os dados do Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais (Inpe), em 2019 a área atingiu o maior índice desde 2008. Segundo a série histórica, foram 29 mil quilômetros quadrados. O maior índice antes do marco havia sido de 14 mil quilômetros quadrados, em 2008.

À medida que o garimpo avança por entre as comunidades e os invasores abrem campos de exploração no meio da floresta, a crise sanitário se agrava. Isso porque, na avaliação de ambientalistas, a atividade ilegal destrói a floresta, espanta a caça, polui rios e peixes, e deixa o solo improdutivo para as plantações.

Impacto na saúde

Diante desse cenário de invasão e degradação, as refeições, que, normalmente, teriam como base arroz, feijão, mandioca, carne de caça e peixe, acabam se resumindo a um ou outro item por vez.

Sem nutrição, os indígenas ficam doentes. Fracos, os adultos não conseguem ir em busca de alimentos para as crianças, que ficam debilitadas e vulneráveis às doenças como malária, desnutrição severa, diarreia e verminoses.

Crianças Yanomami com desnutrição severa são atendidos por equipes do Ministério da Saúde

Condisi-YY/Divulgação

Além disso, há casos de postos de saúde que são fechados por falta de segurança para equipes trabalharem, como foi o caso da região de Homoxi, tomado por garimpeiros.

O número exato de crianças acometidas pela desnutrição não era disponibilizado pelo governo federal. Os relatos, no entanto, indicam que o problema permeia as regiões onde há o impacto do garimpo — grande causador da degradação e desequilíbrio ambiental.

O governo do presidente Lula estima que 570 crianças Yanomami morreram devido ao avanço do garimpo ilegal últimos quatro anos, na gestão de Jair Bolsonaro. Dessas mortes, 99 foram em 2022. Já os casos de malária chegaram a 11.530.

Outra agravante é falta de investimento na saúde pelo governo federal ao longos dos anos. A reserva tem unidades sem infraestrutura, como é o caso do polo base de Surucucu, que é uma unidade considerada de referência na região, mas que se resume a um barracão de madeira de chão batido e com estrutura precária.

Violência e conflitos

Além de impactos na saúde, o garimpo também leva à reserva conflitos e violência, entre eles ataques a tiros e exploração sexual de meninas e mulheres.

Um dos casos recentes mais emblemáticos foi o ataque a tiros na região de Palimiú. Garimpeiros armados abriram fogo contra indígenas que faziam um bloqueio no rio Uraricoera para impedir a passagem dos invasores. Um ano depois, líderes afirma que a região vive sob tensão.

Em abril do ano passado, mulheres Yanomami relataram clima de medo que imperava na comunidade diante à eminente presença dos garimpeiros: “Somente depois de deitar com tua filha eu irei te dar comida!”, dizia um dos depoimentos.

Situação de emergência

Agora, com o decreto do Ministério da Saúde de emergência de saúde pública para combater desassistência de indígenas Yanomami, o plano da Secretaria Especial de Saúde Indígena (Sesai) é montar um hospital de campanha dentro da reserva como uma forma de rápida resposta à crise.

Além disso, o Ministério abriu uma chamada para contratar médicos voluntários. Em visita a Roraima, o presidente Lula classificou a atual situação dos Yanomami como desumana. Ele prometeu ajuda imediata e acabar com os garimpos ilegais na reserva.

