Raízen abre 1,2 mil vagas de emprego na região de Ribeirão Preto; saiba como se inscrever

Oportunidades para safra estão disponíveis em Sertãozinho (SP), Igarapava (SP), Guariba (SP), Morro Agudo (SP) e Colômbia (SP). Inscrições acontecem pela internet. Vagas de emprego são para a safra 2023-2024

Divulgação

A Raízen, empresa de energia e produção sucroalcooleira, está com 1.200 vagas de emprego abertas para safristas em cinco cidades da região de Ribeirão Preto (SP). O processo seletivo já começou e as contratações devem acontecer em fevereiro, março e abril, segundo a empresa.

Ao todo, as oportunidades estão divididas entre dez funções para os seguintes municípios:

Colômbia (SP): 185 vagas

Guariba (SP): 306 vagas

Igarapava (SP): 21 vagas

Morro Agudo (SP): 434 vagas

Sertãozinho (SP): 254 vagas

Quais são os cargos disponíveis?

Ao todo, a empresa abriu processo de contratação na região para dez funções. Confira:

Operador de máquinas;

Auxiliar de armazenagem;

Auxiliar de operações agrícolas;

Auxiliar de serviços gerais;

Gestor de processos industriais;

Motorista;de máquinas agrícolas;

Motorista;

Operador de colhedora;

Operador de corte e carregamento;

Operador de motobomba.

Como se inscrever?

As inscrições devem ser feitas pelo site. De acordo com a Raízen, os interessados podem se candidatar mesmo que a vaga desejada não esteja disponível. Isso porque o candidato pode ser convidado para participar do processo seletivo quando a oportunidade estiver aberta.

Raízen tem mais de mil vagas disponíveis para a região de Ribeirão Preto, SP

Divulgação/Raízen

Veja mais notícias do g1 Ribeirão Preto e Franca

VÍDEOS: Tudo sobre Ribeirão Preto, Franca e região

pappa2200