Raízen tem 363 vagas para safristas em Araraquara, Ibaté e Brotas; saiba como se candidatar

Oportunidades de emprego são para diversos cargos nas áreas de produção de etanol, açúcar e bioenergia. Contratações estão previstas para fevereiro, março e abril. Raízen tem vagas de emprego em 3 cidades da região

Divulgação

A empresa de produção de etanol Raízen está com 363 vagas de emprego para safristas em Araraquara (SP), Ibaté e Brotas.

As oportunidades são para diversos cargos nas áreas de produção de etanol, açúcar e bioenergia, entre eles motorista, operador de colhedora e operador de caldeiras. (veja abaixo os cargos e como se inscrever).

Compartilhe no WhatsApp

Compartilhe no Telegram

Vagas disponíveis

Araraquara – 150 vagas

Auxiliar Armazenagem

Auxiliar Operações Agrícolas

Lubrificador(a) Industrial

Mecânico(a) Industrial Jr

Motorista

Operador(a) de Colhedora

Operador(a) de Máquinas Agrícolas

Operador(a) Motobomba Vinhaça

Operador(a) Tratamento Caldo I

Operador Caldeiras II

Operador Extração III

Técnico(a) Qualidade Integrada Jr

Brotas – 64 vagas

Auxiliar Operações Agrícolas

Motorista

Operador(a) de Colhedora

Operador(a) de Máquinas Agrícolas

Operador(a) Motobomba Vinhaça

Ibaté – 149 vagas

Auxiliar Operações Agrícolas

Operador(a) de Colhedora

Motorista

Operador(a) de Máquinas Agrícolas

Operador(a) Motobomba – Vinhaça

Técnico(a) Qualidade Integrada Júnior

Técnico(a) Qualidade Integrada Pleno

LEIA TAMBÉM:

Empresa de água e esgoto de Brotas abre concurso para 7 áreas; saiba como concorrer

Leme tem 26 vagas em concursos para áreas da educação e segurança; veja como se inscrever

Câmara de Araras tem 26 vagas em concurso com salários até R$ 5 mil; saiba como se inscrever

Como se candidatar

As contratações estão previstas para fevereiro, março e abril. Para se candidatar, o interessado deve acessar a plataforma Gupy.

É necessário ter um cadastro na plataforma clicando em “Fazer login como candidato(a)”, no canto superior direito da tela. O cadastro pode ser feito através de redes sociais, com a criação de login e senha.

Estão disponíveis vagas afirmativas para mulheres, pessoas pretas, LGBTQIAP+ e pessoas com deficiência (PcD).

Veja mais notícias da região no g1 São Carlos e Araraquara

Vittorio Rienzo