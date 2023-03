Rajadas de vento causam queda de contêiner, derrubam árvores e interditam a travessia de balsas

Segundo a Defesa Civil de Santos, as rajadas de vento chegaram à 85,3 km/h às 22h25. Ventos fortes causam queda de contêiner que estava em uma empilhadeira no Porto de Santos

Rajadas de vento provocaram a queda de um contêiner em um terminal no Porto de Santos, no litoral de São Paulo, no início da noite de quinta-feira (30). Além do incidente no cais santista, as rajadas de vento causaram quedas de árvores, falta de energia e interdição da travessia de balsa na Baixada Santista.

Segundo a Defesa Civil de Santos, os ventos atingiram 85,3 km/h às 22h25. O acidente na região portuária ocorreu no terminal da Santos Brasil, por volta das 22h.

Por meio de nota, a empresa disse que, quando teve início uma forte ventania na região, um contêiner vazio tombou em uma empilhadeira no Tecon Santos. Não houve feridos. A operação foi suspensa imediatamente e retomada minutos depois, com o fim das rajadas de vento.

Com a passagem dos ventos, telhas metálicas caíram em um estacionamento na avenida Pedro Lessa e atingiram alguns veículos. Na mesma avenida, telhas de um prédio se desprenderam e foram parar no muro de um outro edifício.

No bairro do Marapé, houve queda de materiais de construção de um prédio em obras. Os objetos atingiram a rede elétrica, causando um curto circuito. Na Ponta da Praia, houve queda de energia, próximo a Avenida General San Martin.

No bairro no José Menino, na avenida Presidente Wilson de esquina com a Rua Cásper Libero, uma árvore caiu no muro de um prédio. Já na Rua Padre Leopoldo Bretano, no Bom Retiro, uma árvore de grande porte caiu, atingiu a rede elétrica e um veículo que estava estacionado na rua. A ocorrência foi atendida pelo Corpo de Bombeiros e pela Coordenadoria de Paisagismo. Ninguém ficou ferido.

Ventos fortes causam queda de árvores em vários bairros de Santos

A Prefeitura de São Vicente informou que houve registro de queda de árvore na Rua Nadim Gannoum, na Vila Nova. A equipe do Corpo de Bombeiros atendeu a ocorrência e solicitou o apoio da Defesa Civil, que realizará vistoria no local. Á área segue isolada até o serviço da retirada.

Mongaguá registrou duas ocorrências causadas pelo vento, sendo uma queda de árvore e uma queda de tela de proteção em cima da rede elétrica, ambas sem vítimas.

De acordo com o Departamento Municipal de Defesa Civil de Peruíbe, houve apenas a queda de uma árvore na Estrada do Guaraú, que ocupou meia pista, sendo retirada logo após o incidente.

Não foram registradas ocorrências em Cubatão e Bertioga, segundo as prefeituras. O g1 entrou em contato também com as prefeituras de Itanhaém, Praia Grande e Guarujá, mas não houve retorno até a última atualização dessa reportagem.

Na Ponta da Praia, houve queda de energia, próximo Avenida General San Martin

Balsas

Por conta das rajadas de vento, o Departamento Hidroviário informou que a travessia de balsa entre Santos e Guarujá permaneceu interditada das 22h18 às 22h56 da quinta-feira (30).

Na manhã desta sexta-feira (31), o tempo de espera era de cerca de 40 minutos, em Santos, e de 50 minutos, no Guarujá, devido ao número de veículos e à manutenção de uma das embarcações. A travessia conta com seis embarcações e opera normalmente.

Travessia Santos/Guarujá permaneceu interditada após os fortes ventos que atingiram a região.

