Rally da Pecuária visita Rondônia após estado registrar aumento na exportação de carne bovina

Evento técnico deve apresentar cenário de preços e perspectivas para o mercado de carne. Visita começou por Vilhena e segue até Porto Velho. Os avanços na pecuária de corte

Porto Velho recebe, nesta quarta-feira (25), mais uma etapa do Rally da Pecuária. Na 3ª edição, o objetivo do projeto é discutir as projeções de preços e perspectivas do ciclo pecuário, além das perspectivas para carne bovina até 2030, “investimentos e mudança no orçamento das fazendas, metano e carbono pela ótica dos resultados nas fazendas e o cenário atual para o mercado de proteínas”.

Desde dezembro de 2022, técnicos do projeto visitam propriedades rurais no estado. Vilhena foi o primeiro município da rota. Depois, os técnicos foram a Rolim de Moura, Ji-Paraná e finalizarão a etapa na capital, Porto Velho.

De acordo com a equipe do Rally da Pecuária, Rondônia foi responsável por 7,5% do total de carne embarcada e faturou 6,7% nas exportações do país.

Atualmente, o estado tem pelo menos 15 milhões de cabeças de gado. Segundo dados do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, Rondônia (IBGE), Rondônia tem o 6º maior rebanho nacional.

