Raoul Bova: dal dramma al dimagrimento scioccante | Ecco come sta oggi

Raoul Bova, il bellissimo e talentuoso attore, recentemente si era mostrato dimagrito di quasi 20 chili, lasciando perplessi e preoccupati tutti i suoi fan. Ma cosa si nascondeva dietro quella trasformazione scioccante? E come sta oggi? Ecco svelata la verità

Raoul Bova appena è apparso sul piccolo e grande schermo è diventato l’idolo delle folle, grazie al suo grande talento e il fascino di un divo di Hollywood. E’ apprezzato sia dal pubblico maschile che da quello femminile, essendo ancora oggi uno dei sex symbol italiani. Un dettaglio però lasciò di stucco i moltissimi fan: la perdita di 20 chili. Ma cosa era successo all’attore calabrese?

La trasformazione di Raoul Bova: svelati i motivi

Alla Festa del Cinema di Roma Raoul Bova era apparso decisamente cambiato, scavato in volto e fortemente dimagrito tanto che i fan hanno cominciato a chiedersi se il bell’attore soffrisse di qualche malattia.

Fotografato accanto a Rocio Munoz Moralez, che è il ritratto della salute oltre ad essere molto bella, Bova era risultato ancora più smagrito, con le occhiaie e i capelli in disordine. Le foto in un battibaleno diventarono virali mettendo in allarme tutti i fan, che si erano preoccupati circa il suo stato di salute.

L’attore non aveva perso tempo e in un’intervista a ‘Tv Sorrisi e Canzoni‘ aveva spiegato il motivo del suo cambiamento repentino. La perdita dei genitori, quella del padre nel 2018 e quella della madre nel 2019, aveva generato in lui talmente tanta sofferenza da farlo sprofondare in uno stato mentale non dei più favorevoli. Inoltre anche l’ infortunio alla gamba e la pandemia, con la conseguente crisi per il lavoro, non lo avevano aiutato affatto, rivelando: “Avevo perso mamma e papà a distanza di appena un anno e mezzo. Il lavoro non andava troppo bene e stavo male: mi ero rotto una gamba e tra cure e fermo forzato ero ingrassato di 20 chili. Ho detto basta.”. Tutti questi eventi difficili, più il progetto per un nuovo programma avevano contribuito al suo dimagrimento scioccante, che non era dipeso però da un cattivo stato di salute.

La fiction ‘Buongiorno mamma’ e il dimagrimento ‘forzato’

Raoul Bova, come tutti gli artisti del mondo dello spettacolo, a causa del Covid ha affrontato un periodo molto difficile per il lavoro. E’ arrivata la svolta però con il ruolo da protagonista nella fiction ‘Buongiorno mamma‘ di Canale 5. Infatti grazie a questa serie l’attore ha avuto l’occasione di rimettersi in forma, perdendo i chili accumulati durante il periodo di inattività, dichiarando: “Mi alleno tutti i giorni, vado a nuotare alle 5 del mattino e alle 7 sono sul set felice e pieno di energie”. Inoltre Raoul ha dovuto perdere necessariamente quei chili in più per poter vestire meglio i panni del padre della protagonista Sole, una ragazza dal passato e presente difficili.

Finalmente la rinascita

Dopo due anni di sofferenze per Raoul Bova è il momento della rinascita con il successo della serie televisiva ‘Made in Italy’, dove veste i panni dello stilista Giorgio Armani. L’amore per la sua famiglia l’ha aiutato a ritrovare la felicità e tutta la serenità di cui l’attore aveva bisogno.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Raoul Bova (@raoulbovagram)

Tutta questa sofferenza è riuscito a esprimerla e buttarsela alle spalle anche grazie al suo libro ‘Le regole dell’acqua‘ e ritrovare anche il sorriso.

L’articolo Raoul Bova: dal dramma al dimagrimento scioccante | Ecco come sta oggi proviene da Political24.