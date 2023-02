Rapaz de 23 anos morre após bater motocicleta na traseira de carreta estacionada em Presidente Prudente

Acidente de trânsito ocorreu na madrugada deste sábado (4) em um trecho da Rua José Palácio, no Parque Cedral. Motorista responsável pelo caminhão ainda não foi identificado. Um rapaz, de 23 anos, morreu vítima de acidente de trânsito na madrugada deste sábado (4), no Parque Cedral, em Presidente Prudente (SP).

De acordo com as informações do Boletim de Ocorrência registrado na Delegacia Participativa da Polícia Civil, a suspeita é de que ele conduzia uma motocicleta pela Rua José Palácio, no sentido bairro–Centro, quando teria batido na traseira de uma carreta que estava estacionada no lado direito da via.

Os policiais militares foram acionados para o atendimento da ocorrência e quando chegaram ao local depararam-se com uma motocicleta e seu condutor caídos no chão.

Segundo o Boletim de Ocorrência, o motociclista já aparentava estar sem vida e o óbito foi confirmado com a chegada da equipe do Serviço de Atendimento Móvel de Emergência (Same) ao local.

Havia algumas pessoas no local, mas nenhuma delas disse ter presenciado o fato.

Aparentemente, ainda segundo o Boletim de Ocorrência, o motociclista estaria transitando pela Rua José Palácio, no sentido bairro–Centro, quando teria se chocado na traseira de uma carreta que se encontrava estacionada no lado direito da via.

A Polícia Científica foi chamada para realizar a perícia no local.

O motorista do caminhão não foi identificado até o momento.

Segundo as informações apuradas pela Polícia Civil, caminhões seriam deixados no local para pernoitar, sem os motoristas, porque estes seriam moradores de Presidente Prudente e, assim, dormiriam em suas casas na cidade.

Também foi requisitado ao Instituto Médico Legal (IML) o exame necroscópico da vítima.

Vittorio Rienzo