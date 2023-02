Rapaz de 25 anos morre após acidente na véspera de seu aniversário em Piracicaba

Segundo boletim de ocorrência, moto que era dirigida por Wemerson da Conceição da Silva foi atingida na lateral por uma carro modelo Celta. Ele chegou a ser socorrido, mas não resistiu. Wemerson da Conceição da Silva completaria 26 anos nesta quarta-feira

Uma batida entre um carro e uma moto matou um rapaz de 25 anos na véspera de seu aniversário, na noite desta terça-feira (21), em Piracicaba (SP).

A motorista do carro, modelo Celta, informou à Polícia Militar que dirigia pela Rua Rosário Tomaziello, na Vila Cristina, às 20h27, quando bateu lateralmente na moto Honda Titan dirigida por Wemerson da Conceição da Silva.

Segundo o boletim de ocorrência, o motociclista chegou a ser socorrido pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) e levado ao Hospital dos Fornecedores de Cana, em estado grave. No entanto, seu cunhado informou à polícia que ele não resistiu e faleceu por volta das 22h30.

A motorista não sofreu ferimentos. A PM comunicou no registro policial que não realizou teste de bafômetro porque ela não apresentava sinais de embriaguez.

A causa do acidente ainda será apurada. Foi solicitada perícia no local do acidente e nos dois veículos, além de exames de corpo de delito para a vítima.

‘Menino de ouro’

“Vc sempre será lembrado como nosso menino de ouro, nosso menino sorridente e alegre, nós te amamos infinitamente Baianinho”, publicou em rede social Wanessa Alencar, irmã de Wemerson.

O velório teve início às 14h desta quarta-feira, no Cemitério Municipal da Vila Rezende. O sepultamento está programado para as 17h.

