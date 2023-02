Rapaz furta antena parabólica, mas acaba preso antes de vender peças de alumínio em bar na Vila Luso, em Presidente Prudente

Em princípio, o suspeito, de 24 anos, disse que havia encontrado o aparelho em uma caçamba de lixo, mas depois confessou o furto na tarde deste sábado (18). Rapaz foi preso por furto de antena parabólica em Presidente Prudente (SP)

Polícia Civil

Um rapaz, de 24 anos, foi preso em flagrante por furto qualificado, na tarde deste sábado (18), na Vila Luso, em Presidente Prudente (SP).

De acordo com as informações disponibilizadas no Boletim de Ocorrência registrado na Delegacia Participativa da Polícia Civil, o suspeito teria furtado uma antena parabólica de um terreno baldio e acabou detido por policiais militares em um bar, onde começou a desmontar o equipamento para vender as peças de alumínio.

No estabelecimento comercial, os militares constataram que o suspeito usava uma muleta e estava com um dos pés engessado. Parte da antena estava no chão dentro do bar, enquanto o outro pedaço estava em cima de uma balança.

Em princípio, o suspeito disse que havia encontrado a antena em uma caçamba de lixo, mas depois acabou confessando o furto.

Ele disse que iria vender o alumínio no bar.

Já o proprietário do bar disse que o rapaz chegou ao local com a antena e que a havia achado em uma caçamba de lixo, portanto, o comerciante iria comprar o alumínio como reciclagem, mas não chegou a pagar pelo produto, pois os militares apareceram antes no estabelecimento.

O suspeito foi algemado e levado à Delegacia Participativa da Polícia Civil, que representou à Justiça pela decretação da prisão preventiva dele.

VÍDEOS: Tudo sobre a região de Presidente Prudente

Veja mais notícias em g1 Presidente Prudente e Região.

Vittorio Rienzo