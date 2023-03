rapina-a-un’anziana-nel-cosentino,-arrestata-la-badante-e-il-compagno

Nella giornata di ieri, il personale del Commissariato di polizia di Corigliano-Rossano, al termine di una articolata attività investigativa, ha arrestato due persone del luogo, gravemente indiziati del reato di rapina aggravata.

La ricostruzione della polizia

Nel primo pomeriggio, infatti, alla linea di emergenza 113, è giunta una telefonata da parte di una donna di nazionalità italiana che, mostrandosi agitata, riferiva di essere stata vittima insieme all’anziana che assisteva, di una aggressione sfociata in rapina. La stessa ha raccontato che una persona, entrata all’interno dell’abitazione, dove c’erano le due donne, le aveva aggredite fisicamente al fine di appropriarsi della somma di denaro di 1250 euro strappando anche la catenina d’oro che l’anziana aveva allacciata al collo.

Denaro avvolto in una t-shirt trovato nell’abitazione della coppia

Gli agenti del Commissariato, raccolti i primari elementi di indagine e percependo numerose incongruenze sul racconto della donna, hanno approfondito le dichiarazioni acquisendo ulteriori riscontri utili alle indagini. Le attività poste in essere hanno permesso di delineare un quadro dal quale sono emersi gravi indizi nei confronti della badante che, coadiuvata da un uomo, successivamente identificato nel compagno della medesima, avrebbe posto in essere la rapina. Gli agenti di polizia hanno dunque effettuato una perquisizione domiciliare presso l’abitazione della coppia, dove hanno rinvenuto, abilmente celata in un vaso coperto da terriccio, una t-shirt con cui era stata avvolta la somma di denaro asportata, il tutto sottoposto a sequestro penale.

Entrambi sono finiti ai domiciliari

Il pm di turno della Procura della Repubblica presso il Tribunale di Castrovillari, prontamente notiziato, ha disposto per entrambi la sottoposizione agli arresti domiciliari in attesa dei riti di legge. Gli indagati potranno fornire la propria versione dei fatti al giudice in sede di udienza di convalida.

Vito Califano