Rapper Emicida faz passeio por Porto Alegre: ‘se fui triste não me lembro’, diz

Artista se apresenta no Auditório Araújo Vianna neste sábado (1º) e no domingo (2). Presença do cantor na Capital surpreendeu fãs nas ruas e nas redes sociais. Emicida publica fotos de almoço em restaurante de Porto Alegre

Quem circulou pelas ruas do bairro Cidade Baixa, em Porto Alegre, neste sábado (1º), pode ter se deparado com uma das estrelas da música nacional. O rapper Emicida almoçou na região e atraiu a atenção de fãs.

“Porto Alegre, se fui triste não me lembro”, escreveu em uma rede social.

O artista se apresenta neste fim de semana, com shows no sábado e no domingo (2) no Auditório Araújo Vianna. O espetáculo faz parte da turnê “AmarElo”.

Emicida almoçou em um tradicional restaurante da região, onde comeu um prato feito de arroz, carne, batatas fritas e salada. Em seguida, o músico postou uma foto em uma sorveteria do bairro.

As publicações também renderam comentários nas redes. “O único check list de Porto Alegre que falta é comer um xis”, disse uma seguidora em referência ao lanche gaúcho, um cheeseburger de generosa proporção.

“Experiência completa da Cidade Baixa”, comentou outra pessoa. O bairro é conhecido pelos bares e opções de “rolês” durante a noite. “Tem que ir no Brique da Redenção”, disse uma fã no Twitter, citando a feira do Parque da Redenção, o principal de Porto Alegre, realizada todos os domingos.

