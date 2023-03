L’anteprima del Rapporto Clusit, che sarà ufficialmente presentato il 14 marzo in apertura del Security Summit, evidenzia un aumento degli attacchi – e in particolare di quelli gravi – sia a livello mondiale che in Italia: ecco cosa è emerso dall’analisi degli esperti

L’articolo Rapporto Clusit, per la cyber security il 2022 è stato ancora il peggiore anno di sempre: tutti i numeri proviene da Cyber Security 360.

Vittorio Rienzo