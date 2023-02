rapporto-iea-2023:-rinnovabili-e-nucleare-in-rapida-crescita

Le energie rinnovabili sono destinate a dominare la crescita dell’approvvigionamento elettrico mondiale nei prossimi tre anni poiché, insieme al nucleare, soddisferanno la stragrande maggioranza dell’aumento della domanda globale fino al 2025, rendendo improbabili aumenti significativi delle emissioni di carbonio del settore energetico. La previsione ottimistica e dell’Agenzia internazionale dell’energia (IEA) che ha appena pubblicato il suo rapporto 2023 sulla produzione elettrica.

Secondo le stime dell’Agenzia, la forte crescita delle energie rinnovabili significa che la loro quota nel mix globale di generazione di energia dovrebbe salire dal 29% nel 2022 al 35% nel 2025, con una diminuzione delle quote di generazione a carbone e a gas. Di conseguenza, le emissioni di CO2 legate alla produzione globale di energia continuerà a diminuire nei prossimi anni.

Lo scorso anno, però, questa tendenza globale non ha contemplato anche l’Europa. Le emissioni di CO2 derivanti dalla produzione di energia elettrica nel Vecchio Continente è infatti aumentata in seguito a un maggiore utilizzo di carbone e gas a fronte di forti cali della produzione sia di energia idroelettrica, a causa della siccità, sia di energia nucleare, a causa di chiusure di impianti e manutenzione. Questa battuta d’arresto sarà comunque temporanea, poiché si prevede che le emissioni della produzione di energia elettrica in Europa diminuiranno in media di circa il 10% all’anno fino al 2025.

Dopo un leggero rallentamento dello scorso anno al 2% a causa delle turbolenze della crisi energetica globale e delle condizioni meteorologiche eccezionali in alcune regioni – si legge nel rapporto – la crescita della domanda mondiale di elettricità dovrebbe accelerare fino a una media del 3% nei prossimi tre anni. Le economie emergenti e in via di sviluppo in Asia sono le forze trainanti di questa accelerazione, che rappresenta un passo avanti rispetto alla crescita media del 2,4% durante gli anni precedenti la pandemia.

Oltre il 70% dell’aumento della domanda globale di elettricità nei prossimi tre anni dovrebbe provenire da Cina, India e Sud-est asiatico, sebbene permangano notevoli incertezze sulle tendenze in Cina poiché la sua economia è reduce da un periodo segnato dalle rigide restrizioni Covid. Attualmente si prevede che la quota cinese del consumo globale di elettricità raggiungerà un nuovo record di un terzo entro il 2025, rispetto a un quarto del 2015. Allo stesso tempo, le economie avanzate stanno cercando di espandere l’uso di elettricità per sostituire i combustibili fossili in settori come come i trasporti, il riscaldamento e l’industria.

“La crescente domanda mondiale di elettricità è destinata ad accelerare, aggiungendo più del doppio dell’attuale consumo di elettricità del Giappone nei prossimi tre anni – ha affermato il direttore esecutivo dell’AIE Fatih Birol -. La buona notizia è che le rinnovabili e l’energia nucleare stanno crescendo abbastanza rapidamente da soddisfare quasi tutto questa ulteriore richiesta, suggerendo che siamo vicini a un punto critico per le emissioni del settore energetico. I governi ora devono consentire alle fonti a basse emissioni di crescere ancora più velocemente e ridurre le emissioni in modo che il mondo possa garantire forniture di elettricità sicure raggiungendo gli obiettivi climatici”.

Mentre si prevede che la produzione di energia elettrica da gas naturale nell’Unione europea diminuirà nei prossimi anni, in base alle tendenze attuali, una crescita significativa in Medio Oriente dovrebbe compensare in parte questo calo. I bruschi picchi dei prezzi del gas naturale nel mezzo della crisi energetica hanno a loro volta alimentato l’impennata dei prezzi dell’elettricità in alcuni mercati, in particolare in Europa, stimolando il dibattito negli ambienti politici sulle riforme del design del mercato energetico.

