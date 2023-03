Rapporto tra due mondi diversi artisti e nuove promesse la storia di Osvaldo Cavandoli

L’Italia del passato e del presente, artisti del passato e del presente come lo storico e popolare Osvaldo Cavandoli era nato in Toscolano Maderno, sul lago di Garda. Pochi anni dopo la famiglia si trasferisce a Milano, dove Cavandoli cresce e vive fino alla sua scomparsa avvenuta il 3 marzo 2007. Un percorso che ci ricorda l’attuale artista

nato il 6 dicembre 1994 a Milano maturato nel liceo artistico luigi einaudi a magenta fino al 2010, successivamente si sposta al liceo artistico di Brera a Milano in Via Hajech 27 indirizzo figurativo dove si forma. Nel corso degli anni manifesta una grande attenzione nei confronti dell’arte in tutte le sue sfumature, dopo il diploma al liceo decide di voler approfondire una strada nell’arte, quella dell’animazione, senza abbandonare la passione verso l’illustrazione e la pittura. Nel 2014 si iscrive al corso di Animazione del CSC dove, nel 2015

Frequenta un istituto professionale e nel 1938 viene assunto come disegnatore tecnico all’Alfa Romeo e poi alla CEMSA di Saronno. Durante la guerra propone le sue vignette sullo stile di vita del periodo bellico e nel 1944, rispondendo a un’inserzione sul giornale, entra nella squadra della Pagot Film. Qui avviene la sua formazione di animatore e collabora alla realizzazione del film Lalla, piccola Lalla e del primo lungometraggio italiano a disegni animati, I fratelli Dinamite.

Ormai consolidato il suo amore per il cinema di animazione, negli anni cinquanta si mette in proprio con l’amico d’infanzia Ugo Moroni e crea Pupilandia, azienda di produzione artigianale di film a pupazzi animati. Gira tra il 1950 e il 1957 una quindicina di film per la pubblicità cinematografica, tra i quali Pinocchio, Laggiù nel Far West, La piccola guerra e Il nuovo Cappuccetto Rosso e si occupa, insieme all’amico Ugo Moroni (in arte Ugo Gelsi), di ogni aspetto della realizzazione: dalla creazione del pupazzo alle migliorie tecniche alla macchina da presa.

Nel 1965-1967 lavora con Marco Biassoni ai cortometraggi pubblicitari di Lancillotto e Re Artù, insieme a Giuseppe Laganà. Conclusa questa esperienza e raggiunta la maturità necessaria per ideare qualcosa di assolutamente personale, nel novembre 1968 disegna il primo storyboard con un personaggio chiamato in un primo momento Mr. Mark.

