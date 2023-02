Rasgadinho acontece neste fim de semana em Aracaju; veja programação completa

Fundado em 1962, o evento chegou a reunir cerca de 100 mil pessoas em edições passadas. Milhares de pessoas no bloco Rasgadinho

PMA/Arquivo

O Rasgadinho será realizado neste fim de semana, dias 25 e 26 de fevereiro, com concentração entre as ruas Maruim e Dom Bosco, no Bairro Suíssa, em Aracaju. Veja aqui como vai ficar o trânsito na região.

O cortejo de trios inicia a partir das 14h, com saída da Rua Maruim, segue pelos bairros Cirurgia, Suissa e Getúlio Vargas.

Os organizadores explicaram que devido às dificuldades apresentadas frente à captação dos recursos, não foi possível realizar o evento dentro do período de carnaval.

O evento é gratuito, não usa cordas e não tem camisas padronizadas. Fundado em 1962, por Leopoldo dos Santos, morador do bairro Suíssa, o Rasgadinho chegou a reunir cerca de 100 mil pessoas em edições passadas.

Confira a programação completa:

Sábado (25/02)

Concentração

12h – Cajurioca (part. Anderson Dantas)

14h30 – Mania de Ser

Cortejo

14h – Orquestra Rasgadinho

14h15 – Batalá

14h30 – banda Batukkada

15h – Ninha da Bahia

15h30 – Papudo Gil

16h – Banda Água de Cheiro

16h30 – Afrodisíaco & Pierre Onásis

Domingo (26/02)

Concentração

12h – Nany Lessa

14h30 – Banda Aruana

Cortejo

14h – Orquestra Indomada

14h15 – Descidão dos Quilombolas

14h30 – Banda Estação da Luz

15h – Banda Araketu

15h30 – Karla Isabella

16h – Orquestra Cajuína

16h30 – Filhos de Jorge

De acordo com a organização do evento, podem ocorrer alterações na programação.

valipomponi