Rasgadinho em Aracaju tem data e programação definidas

Ninha da Bahia, Filhos de Jorge e Marcia Freire estão entre as atrações do evento. Milhares de pessoas enfrentam a chuva e brincam no bloco Rasgadinho

André Moreira/Divulgação/PMA

O Rasgadinho será realizado nos dias 25 e 26 de fevereiro, no Bairro Suíssa , em Aracaju. A informação foi divulgada no final da tarde desta sexta-feira (17). Pela manhã, ainda não havia definição da festa.

Ninha da Bahia (ex-Timbalada), Filhos de Jorge; Marcia Freire; Pierre Onásis; Karla Izabella; Cajurioca; Estação da Luz; Orquestra Cajuína; Papudo Gil; Banda Aruana; Orquestras de Frevo estão entre as atrações do evento.

Em nota, organizadores explicaram que devido às dificuldades apresentadas frente à captação dos recursos , não foi possível realizar o evento dentro do período de carnaval.

Tradição

A festa foi fundada em 1962, por Leopoldo dos Santos morador do bairro Suíssa, passando por pausas ao longo dos anos, e chegou a reunir quase 100 mil pessoas. Em 1972 foi encerrado, ressurgindo em 2003.

O Rasgadinho é gratuito, não usa cordas e não tem camisas padronizadas.

valipomponi