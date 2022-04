rassegna-di-prosa,-massimiliano-gallo-e-stefania-rocca-per-la-regia-di-alessandro-gassman-in-«il-silenzio-grande»

Appuntamento stasera al Teatro Kennedy

FASANO – Nuovo appuntamento con la rassegna di prosa organizzata dall’amministrazione comunale in collaborazione con il Teatro Pubblico Pugliese in scena domani sera a Fasano. Stasera, alle 20:30, sul prestigioso palco del teatro J.F. Kennedy andrà in scena «Il silenzio grande». Lo scrittore napoletano Maurizio De Giovanni è autore, per la prima volta, di un’inedita commedia in due atti, diretta da Alessandro Gassman. In scena la complessità dei rapporti familiari, del tempo che scorre, nel luogo dove le nostre vite mutano negli anni: la casa.

Sul palco reciteranno Massimiliano Gallo, Stefania Rocca, Paola Senatore, Pina Giarmanà e Jacopo Sorbini.

«Questo è uno spettacolo dove – dice Gassman – le verità che i protagonisti si dicono, a volte si urlano o si sussurrano, possano farvi riconoscere, dove, come sempre accade anche nei momenti più drammatici, possano esplodere risate, divertimento, insomma la vita. Questa storia ha poi al suo interno grandissime sorprese, misteri che solo un grande scrittore di gialli come Maurizio De Giovanni avrebbe saputo maneggiare con questa abilità e che la rendono davvero un piccolo classico contemporaneo».

«Quest’opera, sapientemente diretta da Alessandro Gassman – dice l’assessore Caroli – avrebbe chiuso la stagione di prosa di quest’anno, una stagione molto ricca innanzitutto di emozioni e belle suggestioni, Ma altri due appuntamenti ci attendono in un crescendo di performance e sentimenti. La regia di Gassman risulta estremamente raffinata, egli usa degli ologrammi in una commistione di stili e suoni molto suggestivi. In quest’opera vengono sapientemente dosati divertimento e dramma; potremmo definirla una vera e propria giostra di sentimenti. Al centro della narrazione la difficoltà dei rapporti familiari, ed in particolare i silenzi: quelli dei non detti, quelli delle cose rimandate, che a lungo andare scavano nelle vite di ciascuno di noi e nelle famiglie. Sono molto orgogliosa di essere riuscita a portare questa bellissima opera, che davvero è curata nei minimi dettagli, qui a Fasano e sono certa che il pubblico saprà apprezzarne sia la scrittura che la regia e ovviamente la performance sul palco del nostro teatro Kennedy. Appuntamento quindi a stasera con il Silenzio Grande».

