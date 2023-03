Rastreador ajuda Polícia Militar a descobrir desmanche em Mogi das Cruzes

Equipamento estava instalado em motocicleta roubada na Vila Jundiaí. Polícia Militar descobre desmanche de motocicleta em Mogi das Cruzes

O rastreador de uma motocicleta ajudou a Polícia Militar a descobrir um desmanche em Mogi das Cruzes.

Na quinta-feira (2), uma vítima disse aos policiais que a motocicleta dela foi roubada por dois homens armados na Vila Jundiaí. Com a ajuda de um aparelho rastreador instalado na motocicleta os policiais chegaram a um galpão no Jardim Aeroporto III.

No local a Polícia Militar encontrou quatro motocicletas, todas registradas como produtos de roubos, e diversas partes desmontadas. Eles também apreenderam um revólver calibre 38, uma “garrucha” calibre 22, uma espingarda calibre 28 e munição.

Um suspeito foi preso e encaminhado para a Central de Flagrantes e deve responder por roubo e posse ilegal de armas de fogo.

